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      Перезагружаем все: Зеленский ответил, почему изменил состав ЦИК

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      Зеленский о ЦИК: это было необходимо
      Зеленский о ЦИК: это было необходимо / Коллаж 24 канала

      Обновление Центральной избирательной комиссии – это была необходимость, обусловленная политикой перезагрузки всех органов украинской власти. Так ответил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

      "Я не знаю этих людей", – подчеркнул Зеленский. По его словам, юристы команды президента сформировали списки кандидатов в ЦИК.

       Напомним: Новые члены ЦИК приняли присягу и избрали председателем Олега Диденко

      "Мы сказали, что мы перезагружаем все органы власти", – отметил украинский президент.

      Журналисты уточнили, мол, а чем конкретно предыдущий состав ЦИК не удовлетворял главу государства?

      Меня лично? Мы перезагружаем все органы власти. Я не хочу, чтобы у нас бывший президент пошел ... Знаете, вот человек ушел, а все осталось ... У меня по закону это право,
      – ответил Владимир Зеленский.

      Верховная Рада Украины 4 октября в сформировала новый состав ЦИК из списка кандидатов, накануне внесенного президентом Зеленским.

      В состав ЦИК вошли 17 человек: 12 от "Слуги народа", 2 от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и по 1 кандидату от "Батькивщины", "Европейской Солидарности" и "Голоса".

       Новые члены ЦИК: что о них известно – в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада ЦИК
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