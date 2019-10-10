Перезагружаем все: Зеленский ответил, почему изменил состав ЦИК

Обновление Центральной избирательной комиссии – это была необходимость, обусловленная политикой перезагрузки всех органов украинской власти. Так ответил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

"Я не знаю этих людей", – подчеркнул Зеленский. По его словам, юристы команды президента сформировали списки кандидатов в ЦИК.

Напомним: Новые члены ЦИК приняли присягу и избрали председателем Олега Диденко

"Мы сказали, что мы перезагружаем все органы власти", – отметил украинский президент.

Журналисты уточнили, мол, а чем конкретно предыдущий состав ЦИК не удовлетворял главу государства?

Меня лично? Мы перезагружаем все органы власти. Я не хочу, чтобы у нас бывший президент пошел ... Знаете, вот человек ушел, а все осталось ... У меня по закону это право,

– ответил Владимир Зеленский.

Верховная Рада Украины 4 октября в сформировала новый состав ЦИК из списка кандидатов, накануне внесенного президентом Зеленским.

В состав ЦИК вошли 17 человек: 12 от "Слуги народа", 2 от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и по 1 кандидату от "Батькивщины", "Европейской Солидарности" и "Голоса".

Новые члены ЦИК: что о них известно – в материале 24 канала.