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      Перезавантажуємо все: Зеленський відповів, чому змінив склад ЦВК

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      Зеленський про ЦВК: це було необхідно
      Зеленський про ЦВК: це було необхідно / Колаж 24 каналу

      Оновлення Центральної виборчої комісії – це була необхідність, обумовлена ​​політикою перезавантаження усіх органів української влади. Так відповів журналістам Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня.

      "Я не знаю цих людей", – наголосив Зеленський. За його словами, юристи команди президента сформували списки кандидатів до ЦВК.

      Нагадаємо: Нові члени ЦВК склали присягу та обрали головою Олега Діденка

      "Ми сказали, що ми перезавантажуємо всі органи влади", – зауважив український президент.

      Журналісти уточнили, мовляв, а чим конкретно попередній склад ЦВК не задовольняв главу держави?

      Мене особисто? Ми перезавантажуємо всі органи влади. Я не хочу, щоб у нас колишній президент пішов... Знаєте, от людина пішла, а все залишилося... У мене по закону є це право,
      – відповів Володимир Зеленський.

      Верховна Рада України 4 жовтня сформувала новий склад ЦВК зі списку кандидатів, напередодні внесеного президентом Зеленським.

      До складу ЦВК увійшли 17 людей: 12 від "Слуги народу", 2 від "Опозиційної платформи – За життя" і по 1 кандидату від "Батьківщини", "Європейської Солідарності" й "Голосу".

      Нові члени ЦВК: що про них відомо – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики Верховна Рада ЦВК
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