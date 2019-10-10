Перезавантажуємо все: Зеленський відповів, чому змінив склад ЦВК

Оновлення Центральної виборчої комісії – це була необхідність, обумовлена ​​політикою перезавантаження усіх органів української влади. Так відповів журналістам Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня.

"Я не знаю цих людей", – наголосив Зеленський. За його словами, юристи команди президента сформували списки кандидатів до ЦВК.

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"Ми сказали, що ми перезавантажуємо всі органи влади", – зауважив український президент.

Журналісти уточнили, мовляв, а чим конкретно попередній склад ЦВК не задовольняв главу держави?

Мене особисто? Ми перезавантажуємо всі органи влади. Я не хочу, щоб у нас колишній президент пішов... Знаєте, от людина пішла, а все залишилося... У мене по закону є це право,

– відповів Володимир Зеленський.

Верховна Рада України 4 жовтня сформувала новий склад ЦВК зі списку кандидатів, напередодні внесеного президентом Зеленським.

До складу ЦВК увійшли 17 людей: 12 від "Слуги народу", 2 від "Опозиційної платформи – За життя" і по 1 кандидату від "Батьківщини", "Європейської Солідарності" й "Голосу".

Нові члени ЦВК: що про них відомо – у матеріалі 24 каналу.