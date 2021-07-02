Президент заявив, що є ті, хто проти залучення міжнародних експертів та їхньої вирішальної ролі при відборі кандидатів до ВККС. Це означає лише одне – вони проти реальної судової реформи в Україні.

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Хто ж з політиків найбільше блокує очищення судів – голова профільного комітету Верховної Ради та народний депутат Андрій Костін. Мовиться не лише про визначальний голос міжнародників при очищенні головних судових органів.

Костін в принципі робить все, щоб захистити судову мафію. Наприклад, вже 6 засідань поспіль саме він не виносить на комітет ВРУ невідкладний законопроєкт Зеленського про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Костін вважає, що правоохоронна система за всі роки не запропонувала жодних доказів корумпованості членів Вищої ради правосуддя. Також Костін виправдовувався, що в президента немає жодного вироку суду чи хоча б матеріалів кримінальної справи щодо членів ВРП.

По-перше, до матеріалів кримінальних справ президент й не може мати доступу – це злочин.

По-друге, заради свого захисту судова мафія через своїх представників у Конституційному Суді знищила всі справи щодо незаконного збагачення та брехні в деклараціях. І якщо цю судову мафію, в першу чергу у ВРП, не знищити, то вони повторять це скільки завгодно разів.

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На думку Костіна, всі кваліфікаційні оцінювання та конкурси – досить принизлива, нервова й важка процедура. Так, краще залишити все як є: щоб судова мафія й далі тихенько й без жодних конкурсів продавала посади, призначала суддями лояльних кандидатів або й просто власних дітей чи родичів, відтворюючи систему.

Перезавантаження ВККС – це лише початок

Це лише частина того, що Костін наговорив у свіжому інтерв'ю. Рада проголосувала лише половину судової реформи, перезавантаження Вищої кваліфкомісії суддів – це лише початок наповнення системи достойними суддями. Якщо Костіну вдасться заблокувати перезавантаження ВРП, або він підріже визначальний голос міжнародних експертів – судової реформи не буде.



Костін робить все, щоб захистити судову мафію / Фото "РБК-Україна"

Стара Вища рада правосуддя або зажене новообраних суддів в корупційне стійло, або просто їх позвільняє. Відмазуючи ВРП, Костін перекладає відповідальність на антикорупційні органи: "Судді на етапі створення антикорорганів їх побоювалися, тепер – ні. Бо вони не показують того результату, якого від них очікує суспільство".

Спеціально для Костіна: за 2 роки роботи Антикорупційного суду за ґрати потрапило суддів більше, ніж за 20 років до цього. І потрапить ще більше, як тільки Костін припинить кришувати Вищу раду правосуддя, яка захищає корумпованих суддів від НАБУ. Цю тезу можна довести на прикладі любого Костіну ОАСК.

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ВРП двічі відмовлялась відсторонити голову ОАСК Вовка після оприлюднених плівок НАБУ. Останній раз ВРП зробила це одноголосно. Навіть на час слідства ВРП не відсторонило жодного із зашкварених суддів ОАСК.

Натомість ВРП звинуватила НАБУ в "підриві авторитету правосуддя". А ще – покарала суддю Антикорсуду Біцюка, який погоджував запобіжні заходи у справі проти голови ОАСК Вовка.

Захист головою судового комітету ВРУ осіб з ВРП та ОАСК – просто огидний. "Слуга народу" Костін нічим від судової мафії не кращий, навіть більше: його поведінка огидніша.

Судову мафію ніхто не обирав, вони самі себе назначали: або купуючи посади, або народившись в суддівських родинах. Депутатів же від "Слуги народу", яку представляє Костін, обрали люди, яким очищення ВРП обіцяв особисто Зеленський.