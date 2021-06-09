Об этом рассказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он объяснил, что мало надеется на "ощущение адекватности" членов комиссии, делегированных парламентом.

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"То, как они (члены комиссии – 24 канал) протягивали политически зависимых кандидатов, закрывая глаза на очевидные неадекватные состояния или политическую зависимость, то, как они "валили" независимых кандидатов – после этого надеяться на адекватность не имеет никакого смысла", – считает Шабунин.

На Банковой могут выдвинуть "своего" кандидата

Он объяснил, что у Банковой было 2 кандидата: прокурор Войтенко и руководитель парламентского комитета Костин, "слуга народа" – международные эксперты признали их недобросовестными.

Все они из конкурса "вылетели". Это означает, что теперь Банковая конкурс просто срывает, им лучше никого, чем любой независимый,

– сказал Шабунин.

Руководитель ЦПК отметил, что для международных партнеров главным является то, чтобы кандидаты на должность, руководство САП, были добропорядочными и политически независимыми. С другой стороны, парламентский кворум хочет выдвигать нового политически управляемого руководителя САП, добавил Шабунин.

Может процесс затянуться

По словам Виталия Шабунина, еще немного больше, чем десяток кандидатов, добропорядочность которых должна рассмотреть комиссия. Однако он добавил, что один кандидат, прошел, поэтому когда этап добропорядочности закончится – голосований комиссии не будет.

"Это означает, что парламентская квота, управляемая Банковой, не сможет заблокировать этого кандидата, а это детектив НАБУ, который лично руководил группой, которая догоняла заместителя Ермака Татарова, управляющий парламентской квоте комиссии", – отметил глава ЦПК

Справка. 1 июня временный глава САП Максим Грищук, не перошел к следующему этапу конкурса на должность главы ведомства. Добропорядочным комиссия пока признала только одного претендента – детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Клименко.

Виталий Шабунин сказал, что именно поэтому Татаров и Банковая делают все возможное, чтобы заблокировать конкурс. Кроме того, он отметил, что Европейськиий Союз предусмотрел возможность отмены или приостановления безвизового режима на основе ежегодного отчета о выполнении предыдущих реформ.

Если какая-либо из таких реформ откатится, как, например, честное независимо-политическое руководство САП, то начинается официальное, предусмотренное процедурой, начало его замораживания,

– сказал Шабунин.

Виталий Шабунин о конкурсе в САП: смотрите видео