Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, законопроект уже может рассматривать соответствующий комитет и рекомендовать в зал, но этого, вероятнее всего, в ближайшее время не произойдет.
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Почему законопроект о ликвидации ОАСК не рассматривают
Кравчук пояснила, что у нардепов осталось лишь 2 недели перед каникулами, а потому они расставляют законопроекты по приоритетности.
Приоритеты – все законопроекты, касающиеся макрофинансовой помощи и МВФ. Подано очень много правок от фракций, которые не хотят, чтобы Украина работала нормально с международными институтами,
– рассказала нардеп.
"Я пока не могу сказать, успеем ли мы его проголосовать, но пока комитет не рассматривал и не дал своего заключения", – подытожила Кравчук.
Кравчук сказала, разгонят ли ОАСК: видео
Законопроект о ликвидации ОАСК: главное
- Он поступил в Раду 13 апреля. Соответствующую инициативу поддержал Дмитрий Разумков.
- Что и следовало ожидать – судьи ОАСК выразили протест против решения. Они обратились к членам мониторингового комитета ПАСЕ.
- Вместо ОАСК хотят создать Киевский окружной административный суд.