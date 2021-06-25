Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, законопроєкт вже може розглядати відповідний комітет і рекомендувати в зал, але цього, найімовірніше, найближчим часом не станеться.
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Чому законопроєкт про ліквідацію ОАСК не розглядають
Кравчук пояснила, що у нардепів залишилося лише 2 тижні перед канікулами, а тому вони розставляють законопроєкти по пріоритетності.
Пріоритети – усі законопроєкти, які стосуються макрофінансової допомоги і МВФ. Подано дуже багато правок від фракцій, які не хочуть, щоб Україна працювала нормально з міжнародними інституціями,
– розповіла нардепка.
"Я поки не можу сказати, чи ми встигнемо його проголосувати, але наразі комітет не розглядав і не дав свого висновку", – підсумувала Кравчук.
Законопроєкт про ліквідацію ОАСК: головне
- Він надійшов до Ради 13 квітня. Відповідну ініціативу підтримав Дмитро Разумков.
- Що й варто було очікувати – судді ОАСК висловили протест проти рішення. Вони звернулись до членів моніторингового комітету ПАРЄ.
- Замість ОАСК хочуть створити Київський міський окружний адміністративний суд.