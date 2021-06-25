Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, законопроєкт вже може розглядати відповідний комітет і рекомендувати в зал, але цього, найімовірніше, найближчим часом не станеться.

До теми Апеляція ВАКС залишила під вартою брата скандального судді Вовка

Чому законопроєкт про ліквідацію ОАСК не розглядають

Кравчук пояснила, що у нардепів залишилося лише 2 тижні перед канікулами, а тому вони розставляють законопроєкти по пріоритетності.

Пріоритети – усі законопроєкти, які стосуються макрофінансової допомоги і МВФ. Подано дуже багато правок від фракцій, які не хочуть, щоб Україна працювала нормально з міжнародними інституціями,

– розповіла нардепка.

"Я поки не можу сказати, чи ми встигнемо його проголосувати, але наразі комітет не розглядав і не дав свого висновку", – підсумувала Кравчук.

Кравчук сказала, чи розженуть ОАСК: відео

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК: головне