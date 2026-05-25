В Киеве перезахоронили главу ОУН Мельника и его жену

Останки лидера Организации украинских националистов (ОУН), полковника армии УНР Андрея Мельника и его жены Софии Мельник перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК). На церемонии присутствовало высшее политическое и военное руководство страны.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина несколько лет работала над возвращением лидера ОУН на Родину. Об этом сообщает Общественное.

Что известно о перезахоронении?

Президент Украины подчеркнул, что Мельник и другие украинские герои точно хотели бы быть похороненными дома. Он сообщил, что продолжается работа над возвращением других украинских выдающихся деятелей.

Людей, которые могли быть из разных частей политического спектра и чья судьба не была простой, но кого объединяли вера в Украину, сила биться ради нее и стремление видеть Украину независимой. Таких величественных фигур, которые сегодня покоятся не дома, а волей исторической несправедливости разбросаны по миру,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас ведутся усилия по возвращению домой предшественника Мельника на посту главы Организации украинских националистов – Евгения Коновальца. Зеленский считает важным, что украинские герои настоящего, которые защищают Украину от российской агрессии будут покоиться рядом с выдающимися деятелями из предыдущих поколений, которые отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была свободной.

На церемонии, кроме президента присутствовали руководитель ОП Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига, премьер-министр Юлия Свириденко, третий президент Виктор Ющенко и другие украинские политики и военные. Нынешний глава ОУН Богдан Червак рассказал, что церемония перезахоронения полковника Андрея Мельника состоялась так же как и в Люксембурге в 1964 году.



На церемонию пришли немало украинских политических и военных деятелей / фото Суспільне

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что будущее правительство работает над законом о Пантеоне выдающихся украинцев. Этот документ определит основные критерии того, кто может быть перезахоронен в Украине и согласует все нюансы процедуры.



Могила полковника Андрея Мельника / фото Суспільне

Кто такой Андрей Мельник?

Андрей Мельник – украинский государственный, военный и политический деятель. Во времена украинской освободительной борьбы был поручиком и сотником Украинских Сечевых Стрельцов, впоследствии полковником армии УНР и заместителем командира Сечевых Стрельцов.

Он был одним из ближайших соратников и друзей основателя УВО и ОУН полковника Евгения Коновальца. После убийства агентами НКВД в 1938 году в Роттердаме Председателя ОУН, Мельник стал его наследником на должностях Председателя Провода Украинских Националистов, Председателя ОУН, Вождя украинских националистов (1938–1964).

В межвоенный период находился под преследованиями польских властей, в частности как политический заключенный. Во время Второй мировой войны был арестован нацистской Германией и содержался в концлагере Заксенхаузен. После 1945 года жил в Западной Европе, активно участвовал в формировании украинских эмиграционных структур и международных организаций украинцев.

В архивах НКВД было указано, что СССР до конца жизни полковника А.Мельника пытался его убить. Однако осторожность полковника и профессионализм службы безопасности ОУН не позволили воплотить намерения в жизнь. Согласно действующему законодательству Украины является борцом за независимость Украины в XX веке.