Его прах перевезут из Роттердама в Нидерландах. Текст распоряжения Кабмин разместил на своем сайте.

Что известно о перезахоронении Коновальца?

В указе говорится о том, что необходимо перезахоронить Коновальца в соответствии с законом "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке". Кабмин подчеркнул важность должного почтения памяти тех людей, которые прилагали усилия для провозглашения независимости нашей страны.

Провести перезахоронение в Украине останков Евгения Коновальца – выдающегося борца за независимость Украины в ХХ веке, государственного, военного и политического деятеля, полковника Армии Украинской Народной Республики, первого председателя Организации украинских националистов в 1929–1938 годах,

– утвердило правительство.

Его планируют перезахоронить на территории Национального военного мемориального кладбища.

Кто такой Евгений Коновалец?

Коновалец родился 14 июня 1891 года в селе Зашков Львовской области, которое тогда входило в состав Австро-Венгерской империи. Он учился во Львовском университете, где прошел курс истории Украины под руководством Михаила Грушевского. Еще со студенческих лет вел активную общественно-политическую деятельность.

В 1917 году в Киеве Коновалец сформировал Галицко-буковинский курень сечевых стрельцов, который вскоре превратился в одну из самых боеспособных частей Армии УНР. Он был активным участником национально-освободительной борьбы.

В 1922 году эмигрировал в Европу. В 1929 году в Вене Коновальца избрали председателем вновь созданной Организации украинских националистов (ОУН).

В течение 1920-х годов полковник пережил несколько покушений со стороны советских спецслужб. Однако 23 мая 1938 года он был убит в Роттердаме офицером НКВД Павлом Судоплатовым.

Что известно о перезахоронении выдающихся украинцев?

В апреле 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Украина начала процесс возвращения исторических деятелей. Кирилл Буданов добавил, что герои Украины должны обрести должную славу и уважение на родной земле.

В мае этого года на Национальном военном мемориальном кладбище перезахоронили останки лидера Организации украинских националистов (ОУН), полковника армии УНР Андрея Мельника и его жены Софии Мельник. После церемонии Зеленский подчеркнул, что работа по возвращению останков других выдающихся украинских деятелей продолжается.