Глава государства подчеркнул, что Коновалец всю свою известную жизнь боролся за независимость Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский о Коновальце?

Президент выступил с речью на церемонии перезахоронения. Он отметил, что Евгений Коновалец был образцовым воином и выдающимся государственным деятелем.

Всю свою сознательную жизнь он боролся за то, чтобы Украина восстановилась и обрела реальную независимую силу,

– заявил глава государства.

Он отметил, что, к сожалению, в то время Украина не смогла утвердиться как государство. По его словам, тогда не хватило единства и мудрости тогдашним государственным деятелям, не хватило и умения строить настоящие связи с миром.

"Но время Украины наступило. Независимость была восстановлена, и мы защитили право Украины быть собой. Уже никто не уберет из Киева сине-желтые флаги, и только Украина будет выбирать себе национальный путь", – высказался Зеленский.

Президент также сказал, что теперь, помня национально-освободительную борьбу, "мы все совершенно точно знаем, какие ошибки нельзя допускать". Теперь известно и то, в чем нуждается Украина и на чем следует сосредоточивать свое внимание и усилия. "Знаем, какие у нашего государства должны быть национальные ориентиры", – резюмировал глава государства.

Перезахоронение Евгения Коновальца: смотрите видео со страницы Зеленского

В процессии также приняли участие премьер-министр Сергей Корецкий, руководитель офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Ирина Верещук.

Среди присутствующих были председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместитель Елена Кондратюк, глава Министерства по делам ветеранов Виталий Ким, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига, исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и министр внутренних дел Иван Выговский.

Напомним, что Евгений Коновалец погиб в результате взрыва, организованного советским агентом Павлом Судоплатовым. После смерти первого головы ОУН похоронили в деревянном гробу, внутри которого установили металлический гроб с небольшим окошком.

В течение 88 лет полковник почил на кладбище "Кроссвейк" в нидерландском Роттердаме. 11 августа его останки эксгумировали, а 13 августа прах Коновальца с государственными и военными почестями вернули в Украину. 16 августа в Патриаршем соборе в Киеве прошла церемония прощания с полковником.