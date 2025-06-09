Этим страна-агрессор пытается шантажировать международное сообщество. Так считает первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко, передает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Что известно о перезапуске ЗАЭС

По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, комплексный план поэтапного ввода Запорожской АЭС в эксплуатацию сейчас согласовывают в правительстве страны-агрессора и ее министерстве энергетики.

Его реализация якобы возможна только при условии "снятия всех военных угроз, включая прямые атаки и диверсионные действия, направленные на нарушение безопасной и стабильной работы станции".

Ключевым вопросом функционирования станции россияне считают проблему водоснабжения. Для ее решения они строят плавучую помповую станцию мощностью до 80 000 кубометров в час.

Кроме того, предусмотрено восстановление электросетей и "юридическую работу", а представители российской делегации и партнеры из МАГАТЭ якобы "едины в этом вопросе".

Как отреагировали в Украине

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене еще 28 мая направило в Секретариат МАГАТЭ ноту с осуждением намерений России.

Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводят. Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, что было установлено после модернизации электростанции,

– отметил Шейко.

Заместитель министра энергетики отметил, что у оккупантов нет "ни запасных частей, ни материалов, они не знают как ремонтировать, осуществлять техническое обслуживание, как эксплуатировать его".

Поэтому восстановить безопасную работу ЗАЭС невозможно, а реализация таких намерений может привести к аварийным ситуациям, последствия которых почувствует весь европейский континент.

Это просто шантаж и давление на Украину и международное сообщество, чтобы держать нас в напряжении,

– добавил чиновник.

К слову, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что запуск ЗАЭС невозможен в ближайшее время. В частности, для этого необходимо прокачать воду из Днепра и проверить оборудование, не работающее уже 3 года.