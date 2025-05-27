Для этого в будущем оккупанты могут подключить ее к энергосистеме России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что это будет иметь ужасные последствия для Украины.

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О новых планах россиян относительно ЗАЭС

По словам руководителя Центра изучения оккупации, минстрой так называемой днр уже опубликовал соответствующий документ по у Мариуполя. Так, враг планирует сделать реконструкцию старых станций, которые ранее сам разрушил, и увеличить мощность подачи электроэнергии.

Однако эти станции не могут обеспечить город такой мощностью. Однако, если они будут подключены к системе ЗАЭС, они действительно заработают на полную мощность. Россияне готовы к такой интеграции, и не только в Мариуполе, но и Бердянске. Это все может произойти,

– подчеркнул он.

Андрющенко отметил, что на территории ЗАЭС под самыми энергоблоками сейчас находятся подразделения кадыровцев. Таким образом они нарушают ядерную безопасность.

Заметьте! На территории ЗАЭС также находятся российские пилоты FPV-дронов. Они атакуют прифронтовые общины Днепропетровщины по тот берег реки.

Между тем МАГАТЭ, зная о присутствии российских войск там, ничего не делает. Вероятно, реакции не будет и после подключения ЗАЭС к энергосистеме России.

Ситуация угрожающая, мы должны на это реагировать сейчас, пока не состоялось подключение. Мы не должны это позволить. В противном случае, потом не будем удивляться, когда россияне начнут делать танки на мощностях мариупольских заводов. А они это могут сделать, потому что большинство трудоспособного населения города – металлурги,

– подчеркнул он.

Напомним, что еще месяц назад Сергей Лавров заявил, что Россия не будет признавать предложение США по освобождению ЗАЭС, потому что станция, якобы, должна остаться под контролем "Росатома".