Для цього в майбутньому окупанти можуть під'єднати її до енергосистеми Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що це матиме жахливі наслідки для України.

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Про нові плани росіян щодо ЗАЕС

За словами керівника Центру вивчення окупації, мінбуд так званої днр вже опублікував відповідний документ щодо у Маріуполя. Так, ворог планує зробити реконструкцію старих станцій, які раніше сам зруйнував, та збільшити потужність подання електроенергії.

Однак ці станції не можуть забезпечити місто такою потужністю. Проте, якщо вони будуть під'єднані до системи ЗАЕС, вони справді запрацюють на повну потужність. Росіяни готові до такої інтеграції, і не лише в Маріуполі, а й Бердянську. Це все може статись,

– наголосив він.

Андрющенко зауважив, що на території ЗАЕС під самими енергоблоками зараз перебувають підрозділи кадирівців. В такий спосіб вони порушують ядерну безпеку.

Зауважте! На території ЗАЕС також перебувають російські пілоти FPV-дронів. Вони атакують прифронтові громади Дніпропетровщини по той берег річки.

Тим часом МАГАТЕ, знаючи про присутність російських військ там, нічого не робить. Ймовірно, реакції не буде і після підключення ЗАЕС до енергосистеми Росії.

Ситуація загрозлива, ми маємо на це реагувати зараз, поки не відбулось під'єднання. Ми не маємо це дозволити. В іншому випадку, потім не будемо дивуватись, коли росіяни почнуть робити танки на потужностях маріупольських заводів. А вони це можуть зробити, бо більшість працездатного населення міста – металурги,

– підкреслив він.

Нагадаймо, що ще місяць тому Сергій Лавров заявив, що Росія не визнаватиме пропозицію США щодо звільнення ЗАЕС, бо станція, буцімто, повинна залишитися під контролем "Росатома".