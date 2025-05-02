Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Раніше глава Росатома розповідав, що вони буцімто готові обговорювати присутність США на ЗАЕС в рамках мирних переговорів. Відомо, що Росія окупувала Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

До теми Миротворчі війська, російський Крим та українська ЗАЕС, – Reuters про мирну пропозицію США

Що відбувається на ЗАЕС

Як наголосив Кирильчук, не варто вестися на маніпуляції від російської пропаганди. Вони часто роблять гучні заяви, а потім діють в протилежному напрямку. Навряд чи вони готові до якогось діалогу.

Росія продовжує завозити військові підрозділи на територію Запорізької АЕС. Вже була інформація, що вони наростили там свою присутність. Також там регулярно відбувається ротація.

Заїжджають нові підрозділи. Там перебувають дронщики, які користуються тим, що Україна не може відповідати тут на обстріли. Вони атакують прифронтові громади Дніпропетровщини. Йдуть постійні удари по Нікопольській громаді, по Марганцю та інших населених пунктах по той берег Дніпра,

– сказав Кирильчук.

Раніше, глава МЗС Росії Сєргєй Лавров розповідав, що Росія не збирається звільнити Запорізьку АЕС. Також він переконував, що в рамках мирної угоди не буде ніяких змін в управлінні ЗАЕС.