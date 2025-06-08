Соответствующее заявление сделал глава "Росатома" Алексей Лихачев. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о строительстве

По словам Лихачева, водоснабжение является одним из ключевых вопросов, требующих отдельного решения. Проблемы с ним возникли еще после разрушения Каховской дамбы, однако сейчас безопасность поддерживают 11 дополнительных скважин.

Мощность будущей помповой станции – до 80 000 кубометров в час.

Госкорпорация якобы уже подготовила комплексный план поэтапного введения Запорожской АЭС в эксплуатацию. Документ сейчас согласовывают в правительстве страны-агрессора и ее министерстве энергетики.

Реализация плана возможна только при условии снятия всех военных угроз, включая прямые атаки и диверсионные действия, направленные на нарушение безопасной и стабильной работы станции,

– цинично заявили в России.

План также предусматривает восстановление электросетей и "юридическую работу". По словам оккупантов, представители их делегации и партнеры из МАГАТЭ "едины в этом вопросе".