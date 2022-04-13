Пережил две мировые войны: россияне уничтожили исторический дом в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают штурм и бомбардировки Мариуполя. Из-за обстрелов россиян городу нанесен большой ущерб.

Российские оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь в попытке захвата города. Варвары готовы стереть с лица земли жилые и исторические дома.

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Уничтожение исторического дома

Один из снарядов россиян уничтожил здание, пережившее две Мировые войны. В 2014 году переселенцы из Донецка основали в нем свой бизнес, но после одной из атак россиян здание уничтожено.



Дом до и после вторжения россиян / Фото mrpl.city

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