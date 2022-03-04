Пережили самый страшный опыт в жизни: эвакуация в Кировоградской области
4 марта 2022 , 21:31Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня, 4 марта, служащие провели эвакуацию мирного населения в Кировоградской области.
На сегодняшний день Кировоградщиной осуществляются транзитные перемещения эвакуированных граждан с территорий, находящихся в состоянии гуманитарной катастрофы.
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Украинские спасатели ГСЧС помогают логистическим центрам и гражданам, пережившим самый страшный опыт в жизни.
Фото спасателей и мирных жителей после эвакуации:
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