Пережили вчерашнюю ночь – переживем сегодняшнюю, – Вениславский
Украинские власти предполагали, что 26 - 27 февраля будут очень сложными, речь идет о бомбардировке и наступлении врага. Однако как украинцы мужественно пережили предыдущую ночь, так и ночь на 27 переживем.
Об этом и в эфире 24 каналу заявил Федор Вениславский, член комитета по Нацбезопасности. Он подтвердил, что действительно раздаются взрывы, однако работает украинская воздушная оборона.
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Вооруженные силы Украины сбили уже второй российский ИЛ-76 с десантниками. Как подчеркнул Вениславский, все хорошо.
Пережили вчерашнюю ночь – переживем сегодняшнюю,
– Вениславский.
Федор Вениславский оценил ситуацию в стране: смотрите видео
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