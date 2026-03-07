"До сих пор жду звонка мамы"․ Как принять потерю близкого человека без прощания и что делать со страхом, что снова кто-то может умереть

Виктория Пяст потеряла маму Ирину в сентябре 2022 года. Она не смогла ни попрощаться, ни похоронить ее. Мама Виктории жила в поселке Белозерка в Херсонской области и он был оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения. Ирина не дождалась буквально несколько месяцев до деоккупации правого берега Херсонской области 11 ноября 2022 года.

Даже сегодня, когда Белозерка уже деоккупирована, Виктория точно не знает – как погибла ее мама. По правде говоря, она до сих пор ждет, что мама позвонит с незнакомого номера и скажет, что с ней все хорошо.

В рамках проекта "Война. Любовь и терапия" Виктория поделилась с 24 Каналом, как переживает гибель мамы, с которой так и не смогла попрощаться. А психотерапевт Диана Слободяник объяснила, какие ритуалы могут помочь принять такую потерю и что делать, если появляется страх потерять других близких.

Ни прощания, ни похорон: как погибла мама Виктории?

Виктория съехала от мамы еще после школы. Жила в Херсоне, потом в Одессе, и отношения у них были довольно прохладными. Но они начали налаживать их. Ездили друг к другу в гости и проводили время вместе. Уже во взрослом возрасте Виктория начала замечать, какой заботливой и эмпатичной была ее мама, в частности, когда она играла с маленькой внучкой.

Она была добрым человеком. Любила животных, шутить и черный кофе с лимоном,

– вспомнила Виктория.

Утром 24 февраля 2022 года Виктория еще смогла связаться с мамой. Однако когда россияне уже захватили поселок – поддерживать связь стало невозможно. Первое время Виктория не могла связаться с мамой, но впоследствии Ирине все-таки удавалось хотя бы раз в две недели звонить дочери.

Позже Ирина потеряла свой телефон и звонила от подруги или знакомых, поэтому Виктория не могла связаться с мамой, когда она не выходила на связь. Ирина рассказывала, что многие уехали из Белозерки, однако она не собиралась – верила, что скоро весь этот ужас закончится. Вместе с соседями они объединились, чтобы помогать друг другу и собрались в одном доме.

"Но потом, когда там стало страшно жить... Она рассказывала, что там происходит – что делают россияне. Тогда начались серьезные разговоры, чтобы она уехала. Но не успела. Какое-то время не было связи и уже потом я узнала, что произошло", – поделилась Виктория.

Ирина не выходила на связь около двух недель. Дочь не могла с ней связаться, потому что она звонила с разных номеров – от соседей, знакомых, от своей подруги. Именно эта подруга и рассказала Виктории, что ее мама погибла.

Женщина написала очень короткое сообщение о том, что произошло: были обстрелы, дом сгорел, как и все люди, что там жили. Это все, что Виктория знала, ведь возможности позвонить и расспросить просто не было. Впоследствии это подтверждали и соседи.

Все это время я думала, что мама погибла действительно из-за обстрелов: что-то попало в дом, он загорелся и она не успела выбраться. Но буквально недавно я общалась с этой подругой мамы и она рассказала вещи, о которых я вообще не знала все это время,

– сказала Виктория.

Женщина рассказала, что перед гибелью Ирина приходила к ней вся избитая. Она рассказала, что россияне приходили в их дом, издевались над людьми, что там были – раздевали догола и били. Ирина не успела убежать, через неделю к ее подруге пришел сосед и рассказал, что произошло, – предположительно, дом взорвали изнутри.

Тогда подруга мамы решила не рассказывать Виктории всех деталей, поэтому написала коротко об обстреле и пожаре.

Уже более 3 лет, как Виктория осталась без мамы. Но она так и не имела возможности ни попрощаться с ней, ни похоронить. Никаких расследований, что там произошло, не было даже после деоккупации.

Чувство вины есть до сих пор: что самое тяжелое после гибели мамы?

Виктория вспоминает, что самым тяжелым после известия о гибели мамы было то, что ей не с кем было разделить эту боль. Ее муж был в армии и они с маленькой дочкой остались только вдвоем – других родственников или близких в Одессе у нее не было. Да и первое время она не могла понять – действительно ли ее мамы больше нет, оставалось лишь верить словам соседей. Но она надеялась, что это все-таки досадная ошибка.

Последний раз она звонила мне с неизвестного номера. И я до сих пор думаю, что вот позвонит неизвестный номер и я услышу ее голос. Хотя прошло много времени, но я все равно чувствую, что не пришло полное принятие этого. Возможно, из-за того, что не было возможности попрощаться и похоронить ее,

– поделилась Виктория.

После гибели мамы, признается Виктория, она начала жалеть, что не постаралась еще больше для того, чтобы еще лучше наладить отношения с мамой, чтобы они стали еще теплее. Ведь она еще многое не спросила у мамы и многое не рассказала ей.



Ирина во время поездки к дочери в Одессу / Фото предоставлено 24 Каналу

"У меня до сих пор есть чувство вины, что я недостаточно, по моему мнению, настояла на том, чтобы она вовремя уехала. Знаю, уже нет смысла об этом говорить, но это то, что внутри меня. Возможно, если бы я настояла, если бы приложила больше усилий, то она вовремя выехала бы и этого не произошло бы", – сказала Виктория.

Смерть мамы от рук оккупантов изменила Викторию, ее ценности. Это только усилило ненависть ко всему российскому – языку, контенту и тому подобное. Она признается, что окружила себя причастными к войску людьми, имеющими четкую позицию в отношении врага, потому что теперь это для нее критический вопрос.

Чувство потери мамы обострилось, когда папа Виктории присоединился к армии. Их отношения тоже были непростыми, родители Виктории давно развелись, но сейчас они с папой налаживают отношения. Пребывание отца в армии сблизило их – у них появилось больше искренних разговоров и поддержки.



Потеря мамы изменила Викторию / Фото предоставлено 24 Каналу

Какие ритуалы помогут принять потерю: советы психотерапевта

Отсутствие похорон и прощания с погибшим близким человеком может продолжать процесс проживания горя, объяснила психотерапевт Диана Слободяник. Похороны – это не только традиция, но и очень важный психологический этап, во время которого идет интеграция переживаний в память человека. И такие традиции, как, например, бросить горстку земли, помогают зафиксировать реальность потери.

"К сожалению, когда этого этапа нет, и есть невозможность физически приехать попрощаться, то это горе очень часто "зависает" – ты как умом понимаешь, что человека нет рядом, но до конца осознать это не можешь", – объяснила психотерапевт.

Стоит понимать, что все эти процессы символические. Прощание и похороны не являются обязательным и человек может найти для себя альтернативы, чтобы справиться с затяжной болью. Альтернативами могут быть любые символические мероприятия или действия, чтобы почтить память погибшего. Например, поставить памятник, прочитать молитву или написать письмо этому близкому человеку. Здесь нет одного единственного или правильного варианта.

"Ты делаешь то, что чувствуешь сердцем. Кто-то сажает тот самый куст цветов, который любила мама. Кто-то сажает сорт винограда, который сажала бабушка. Кто-то создает или заказывает картину с цветами, с пейзажем, с похожим домиком, что был потерян. Это может быть что угодно, что будет символом и светлой памятью о твоем близком человеке", – рассказала психотерапевт.



Психотерапевт Диана Слободяник / Фото из Инстаграма врача

Что делать, если появился страх потерять других близких?

Потеря близкого человека может породить страх потерять других родных. Самое главное, объясняет психотерапевт, не бороться с этим страхом, потому что это естественная реакция. Жизнь не бесконечна и рано или поздно человек столкнется с потерей кого-то из близких. Поэтому так психика пытается нас защитить, чтобы не пришлось еще раз проходить через эту боль.

"Когда в детстве касаешься горячей кастрюли – тебе больно, второй раз ты уже так не будешь делать. Здесь такой же принцип срабатывает. Важно признать этот страх, а не бороться с ним силой. Мы меняем фокус на том, что есть сейчас. Мы не думаем: "Вдруг я кого-то потеряю в будущем", потому что фокус должен быть на здесь и сейчас, на близких людей и контакт с ними сейчас", – отметила Диана Слободяник.

В то же время, если страх становится навязчивым – тогда это повод обратиться за профессиональной помощью.

Когда надо обратиться за помощью?

Диана Слободяник отметила, что не стоит ждать, пока состояние человека ухудшится и обратиться за помощью к специалисту, когда боль от потери, тревога и начинают влиять хотя бы на один из этих компонентов жизни человека:

на физическое самочувствие – плохой сон, отсутствие аппетита и постоянная усталость;

– плохой сон, отсутствие аппетита и постоянная усталость; на работоспособность – человек не может сконцентрироваться, постоянно где-то блуждает мыслями, ухудшаются какие-то работы или учебы;

– человек не может сконцентрироваться, постоянно где-то блуждает мыслями, ухудшаются какие-то работы или учебы; на социальную жизнь – человек начинает меньше коммуницировать с другими, теряет социальные контакты, перестает отвечать на сообщения или отменяет встречи.

"Не обязательно должны быть все три компонента – самочувствие, работа и социальная жизнь. Даже если одна из сфер страдает, если есть сильные эмоции, с которыми человек не может справиться, когда на сердце тяжело – это является поводом, чтобы обратиться за помощью", – заметила психотерапевт.

Не стоит бояться обратиться за помощью, отметила Диана Слободяник. Дело в том, что в нашем обществе до сих пор есть стигматизация психологической помощи. Люди убеждают себя, что они не слабые и сами могут со всем справиться. Но на самом деле обратиться за помощью не является маркером слабости. Наоборот – это демонстрация внутренней силы, потому что человек признает свою уязвимость в моменте и хочет, чтобы ему помогли.

"Обратиться за помощью – это не слабость, это в определенной степени – способ не оставаться с болью наедине", – подчеркнула психотерапевт.

Почему не стоит обнимать человека в первый день после потери?

Лучшее, что можно сделать, чтобы поддержать человека, который проживает потерю, – молча быть рядом. Ведь когда человеку трудно – ему не хочется слышать какие-то советы, объяснила психотерапевт.

"Когда нашему близкому человеку плохо, нам хочется ему что-то посоветовать. Мы думаем, что так он поймет, что мы не равнодушны и мы рядом. Но так можно и навредить, потому что наши обычные слова – классические: "надо держаться", "ты со всем справишься", "время лечит", "со временем будет легче". Для человека это может быть обесцениванием его эмоций. Поэтому стоит просто быть рядом, выслушивать, поддерживать маленькими действиями", – отметила психотерапевт.

Она объяснила, что со временем боль от потери никуда не денется. Она лишь меняет форму, из острой – становится хронической. То есть, в будние дни она становится менее интенсивной, но в памятные даты может усиливаться. Например, во время праздников, годовщин и тому подобное.

Также в первые часы острой реакции на потерю важно быть осторожными с телесным контактом. Когда эмоции очень интенсивные, длительные теплые объятия могут перегружать нервную систему вместо того, чтобы успокоить. Поэтому лучше выбрать короткое нейтральное прикосновение взять за руку или положить руку на плечо. Важно ориентироваться на состояние человека и не навязывать контакт.

"Во время телесного контакта активируются механизмы привязанности, и если контакт слишком интенсивный в момент сильного аффекта, то есть эмоции, это может затруднять саморегуляцию и затянуть процессы горевания", – объяснила психотерапевт.

Как правильно поддержать человека, проживающего потерю?

Психотерапевт отметила, чтобы помочь человеку стоит вовлечь его в процесс горя, чтобы он не чувствовал беспомощности. Ведь когда нашему близкому человеку плохо – нам хочется все за него решить, чтобы он не беспокоился ни о чем. Однако в момент сильной эмоциональной реакции человеку нужно вернуть хоть какое-то ощущение контроля.

"К сожалению, наиболее разрушительной эмоцией для нашей психики и здоровья является не тревога, и не страх, а беспомощность. И поэтому человек должен чувствовать хоть какой-то контроль. Это могут быть любые маленькие действия: что-то куда-то принести, что-то заказать – это уже возвращает ощущение контроля, а не беспомощности, мол, я сейчас ничего не могу сделать", – объяснила Диана Слободяник.

Впрочем, очень важно помнить, что лечить и помогать должны специалисты. Не надо "спасать" близкого человека. Мы можем только поддержать, остальным – должны заниматься специалисты.