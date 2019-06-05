Перлы ВНО-2019: Меня вдохновляет поддержка моего кота
Вступительная кампания 2019 года уже идет. 23 мая абитуриенты сдали тест по украинскому языку и литературе. Как обычно, задания были в тестовой форме и одно задание – на написание сочинения. В сети уже обнародовали подборку самых остроумных отрывков из творческих задач выпускников.
В частности, порцию ляпов опубликовала в Facebook учительница Дария Дмитриева. Редакция 24 канала предупреждает, что всю авторскую орфографию и пунктуацию сохранено.
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- На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.
- У творі "Кайдашева сім'я" П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.
- Головний герой роману "Місто" із звичайним ім'ям Степан і шаленою жагою до слави...
- Підтримка близьких допомогла достигнути мети.
- Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.
- Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.
- Якщо ти задався метою добитися мрію...
- Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.
- Можна згадати історію з твору Довженка "Три зозулі з поколоном", де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.
- Мене надихає підтримка мого кота.
- Треба накласти максимум зусиль...
- На мою думку приходить приклад.
- Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.
- Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?
- ...вступити до університету вищої освіти.
- Полягатись на свої сили...
- Треба йти вперед, не дивлячись на задній план.
- Заздра існувала і завжди буде існувати.
- Почало все отримуватись.
- Не прагнеться до мрії.
- Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.
- Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.
- У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.
- Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів...
- Не треба слухати оточуювальців.
Гендерная тематика
- Чоловік – причина зневіри, а жінка – жертва.
Фразеологизм "опускать руки"
- Він не вішав руки.
- Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.
- ...не опускати плечі...
- Не опускати руки і ноги.
- Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло.
Украинские писатели и их произведения
- Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою.
- Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.
- Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.
- На шляху Ліни Костенко вічна перешкода – туберкульоз кісток.
- Шевченко у творі "Слово про похід Ігорів" писав про героїзм 300 спартанців.
- Герой твору "Місто" Микола Хвильовий...
- Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.
- Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.
- Прикладом з художньої літератури є "Маленький принц", автор якого Том Сойєр.
- "Над прірвою у рожі" Селенджа...
Вариации абитуриентов об известных людях
- Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.
- Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей.
- Прикладом з життя є Ринат Ахметов – мільярдер України. Він починав з періжків.
Источник: 24 канал
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