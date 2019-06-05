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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Перли ЗНО-2019: Мене надихає підтримка мого кота

      2069 Читать новость на русском
      Перли ЗНО-2019
      Перли ЗНО-2019 / 24 канал

      Вступна кампанія 2019 вже триває. 23 травня абітурієнти склали тест із української мови та літератури. Як і зазвичай, завдання були у тестовій формі та одне завдання – на написання твору. У мережі вже оприлюднили добірку найдотепніших уривків із творчих завдань цьогорічних випускників.

      Зокрема, порцію ляпів опублікувала у Facebook вчителька Дарія Дмитрієва. Редакція 24 каналу попереджає, що усю авторську орфографію та пунктуацію збережено.

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      • На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.
      • У творі "Кайдашева сім'я" П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.
      • Головний герой роману "Місто" із звичайним ім'ям Степан і шаленою жагою до слави...
      • Підтримка близьких допомогла достигнути мети.
      • Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.
      • Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.
      • Якщо ти задався метою добитися мрію...
      • Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.
      • Можна згадати історію з твору Довженка "Три зозулі з поколоном", де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.
      • Мене надихає підтримка мого кота.

      • Треба накласти максимум зусиль...
      • На мою думку приходить приклад.
      • Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.
      • Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?
      • ...вступити до університету вищої освіти.
      • Полягатись на свої сили...
      • Треба йти вперед, не дивлячись на задній план.

      • Заздра існувала і завжди буде існувати.
      • Почало все отримуватись.
      • Не прагнеться до мрії.
      • Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.
      • Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.
      • У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.
      • Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів...
      • Не треба слухати оточуювальців.

      Гендерна тематика

      • Чоловік – причина зневіри, а жінка – жертва.

      Фразеологізм "опускати руки"

      • Він не вішав руки.
      • Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.
      • ...не опускати плечі...
      • Не опускати руки і ноги.
      • Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло.

      Українські письменники та їхні твори

      • Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою.
      • Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.
      • Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.
      • На шляху Ліни Костенко вічна перешкода - туберкульоз кісток.
      • Шевченко у творі "Слово про похід Ігорів" писав про героїзм 300 спартанців.
      • Герой твору "Місто" Микола Хвильовий...
      • Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.
      • Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.
      • Прикладом з художньої літератури є "Маленький принц", автор якого Том Сойєр.
      • "Над прірвою у рожі" Селенджа...

      Варіації абітурієнтів про відомих людей

      • Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.
      • Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей.
      • Прикладом з життя є Ринат Ахметов – мільярдер України. Він починав з періжків.
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      Теги: Новини України Освіта ЗНО Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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