Перли ЗНО-2019: Мене надихає підтримка мого кота

Вступна кампанія 2019 вже триває. 23 травня абітурієнти склали тест із української мови та літератури. Як і зазвичай, завдання були у тестовій формі та одне завдання – на написання твору. У мережі вже оприлюднили добірку найдотепніших уривків із творчих завдань цьогорічних випускників.

Зокрема, порцію ляпів опублікувала у Facebook вчителька Дарія Дмитрієва. Редакція 24 каналу попереджає, що усю авторську орфографію та пунктуацію збережено. Читайте також: Все, що потрібно знати про ЗНО-2019 На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.

У творі "Кайдашева сім'я" П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.

Головний герой роману "Місто" із звичайним ім'ям Степан і шаленою жагою до слави...

Підтримка близьких допомогла достигнути мети.

Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.

Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.

Якщо ти задався метою добитися мрію...

Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.

Можна згадати історію з твору Довженка "Три зозулі з поколоном", де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.

Мене надихає підтримка мого кота. Треба накласти максимум зусиль...

На мою думку приходить приклад.

Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.

Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?

...вступити до університету вищої освіти.

Полягатись на свої сили...

Треба йти вперед, не дивлячись на задній план. Заздра існувала і завжди буде існувати.

Почало все отримуватись.

Не прагнеться до мрії.

Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.

Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.

У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.

Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів...

Не треба слухати оточуювальців. Гендерна тематика Чоловік – причина зневіри, а жінка – жертва. Фразеологізм "опускати руки" Він не вішав руки.

Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.

...не опускати плечі...

Не опускати руки і ноги.

Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло. Українські письменники та їхні твори Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою.

Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.

Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.

На шляху Ліни Костенко вічна перешкода - туберкульоз кісток.

Шевченко у творі "Слово про похід Ігорів" писав про героїзм 300 спартанців.

Герой твору "Місто" Микола Хвильовий...

Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.

Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.

Прикладом з художньої літератури є "Маленький принц", автор якого Том Сойєр.

"Над прірвою у рожі" Селенджа... Варіації абітурієнтів про відомих людей Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.

Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей.

Прикладом з життя є Ринат Ахметов – мільярдер України. Він починав з періжків.