Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Он сказал, что психоневрологический интернат, вероятно, тоже угрожал России, как и роддом в Мариуполе.

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"Оттуда заблаговременно эвакуировали персонал и подопечных. На сегодняшний день там разрушили 2 здания. Сейчас там работают специалисты. Слава Богу, пострадавших нет", – отметил Поворозник.

Никогда не было военных объектов

Замглавы КГГА сказал, что планируют отремонтировать помещение, чтобы все пациенты вернулись туда. Он рассказал, что Пуща-Водица всегда была территорией отдыха, там построены санатории и никогда не располагались никакие военные объекты.

Там есть только госпиталь для ветеранов,

– подчеркнул Поворозник.

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