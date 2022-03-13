Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Він сказав, що психоневрологічний інтернат, мабуть, теж загрожував Росії, як і пологовий будинок у Маріуполі.

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"Звідти завчасно евакуювали персонал і підопічних. На сьогодні там зруйнували 2 будівлі. Зараз там працюють фахівці. Слава Богу, постраждалих немає", – зазначив Поворозник.

Ніколи не було військових об'єктів

Заступник голови КМДА сказав, що планують відремонтувати приміщення, щоб всі пацієнти повернулись туди. Він розповів, що Пуща-Водиця завжди була територією для відпочинку, там побудовані санаторії й ніколи не розташовувались жодні військові об'єкти.

Там є лише госпіталь для ветеранів,

– наголосив Поворозник.

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