Как сообщает Госатомрегулирование, персонал Запорожской АЭС и их семьи находятся под постоянным психологическим давлением из-за присутствия на площадке и в городе-спутнике враждебно настроенных оккупантов, а также большого количества военной техники.

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Госатомрегулирование отмечает, что постоянный стресс, нехватка пищевых продуктов и лекарств увеличивают вероятность ошибки персонала.

Это может привести к возникновению аварийных ситуаций / аварий и непосредственно влияет на обеспечение безопасности АЭС,

– отмечает государственная инспекция.

Регулирующий надзор за ядерной и радиационной безопасностью непосредственно на площадке Запорожской АЭС невозможен.

По информации руководства Запорожской АЭС:

оперативный персонал продолжает контролировать состояние энергоблоков и обеспечивать их безопасную эксплуатацию согласно требованиям эксплуатационной документации;

эксплуатация АЭС осуществляется исключительно персоналом Запорожской АЭС, происходит постоянная ротация персонала;

изменений радиационного состояния на площадке АЭС, в зоне наблюдения и санитарно-защитной зоне не зафиксировано.

Госатомрегулирование продолжает следить за состоянием безопасности объектов ядерной отрасли Украины в условиях военного положения.