Як повідомляє Держатомрегулювання, персонал Запорізької АЕС та їхні сім’ї перебувають під постійним психологічним тиском через присутність на майданчику та у місті-супутнику вороже налаштованих окупантів, а також великої кількості військової техніки.

Читайте також Стефанчук закликав 10 країн світу і МАГАТЕ посприяти у виведенні російських військ з АЕС України

Держатомрегулювання наголошує, що постійний стрес, нестача харчових продуктів та ліків збільшує імовірність помилки персоналу.

Це може призвести до виникнення аварійних ситуацій / аварій та безпосередньо впливає на забезпечення безпеки АЕС,

– зазначає державна інспекція.

Регулюючий нагляд за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на майданчику Запорізької АЕС неможливий.

За інформацією керівництва Запорізької АЕС:

оперативний персонал продовжує контролювати стан енергоблоків та забезпечувати їх безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації;

експлуатація АЕС здійснюється виключно персоналом Запорізької АЕС, відбувається постійна ротація персоналу;

змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в зоні спостереження та санітарно-захисній зоні не зафіксовано.

Держатомрегулювання продовжує стежити за станом безпеки об’єктів ядерної галузі України в умовах воєнного стану.