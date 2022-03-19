Демократичний світ не може закривати очі на акти російського тероризму проти України. Місце терористів – на лаві підсудних. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

До теми Ситуація важка, але тримаються: що відбувається з працівниками захопленої ЧАЕС

Він звернувся до голів парламентів 10 країн світу та закликав аргентинських, бразильських, гватемальських, гондураських, домініканських, коста-риканських, парагвайських, панамських, перуанських, уругвайських партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для виведення військ Росії з територій АЕС України. Зокрема взяти ці та інші ядерні об’єкти України під свій захист.

Водночас Стефанчук подякував колегам за послідовну підтримку України, зокрема – у рамках ООН, а також за рішуче засудження вторгнення РФ до нашої держави.

Також голова ВР України наголосив на необхідності більш рішучих та активних дій світового співтовариства, спрямованих на стримування агресора та припинення війни.

Сподіваюсь на допомогу в питанні долучення Аргентини, Бразилії, Республіки Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Коста-Рики, Уругваю, Панами, Парагваю, Перу до санкцій проти Росії, які не дадуть їй змогу продовжувати вчиняти військові злочини проти України та нашого народу,

– заявив Стефанчук.

Раніше тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявляла, що міністерство енергетики США дуже тісно співпрацює з МАГАТЕ та іншими міжнародними партнерами, щоб забезпечити безпеку на ядерних установках.

Яка ситуація на ЧАЕС і ЗАЕС

Нагадаємо, що окупанти захопили ЧАЕС ще у перший день повномасштабного наступу. Понад 200 людей (технічний персонал та співробітники служби охорони) вже три тижні перебувають там – їм не дозволяють передати зміну своїм колегам.



У понеділок, 14 березня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що через фізичну та психологічну втому персонал



На Запорізькій АЕС майже Нагадаємо, що окупанти захопили ЧАЕС ще у перший день повномасштабного наступу. Понад 200 людей (технічний персонал та співробітники служби охорони) вже три тижні перебувають там – їм не дозволяють передати зміну своїм колегам.У понеділок, 14 березня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що через фізичну та психологічну втому персонал більше не може ремонтувати та обслуговувати обладнання на АЕС.На Запорізькій АЕС майже щодня лунають вибухи . І не припиняються вони ані вдень, ані вночі.

Інтерв'ю з Крістіною Квін – дивіться відео