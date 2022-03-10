Персонал Запорожской АЭС работает прямо под дулами автоматов, – журналист

Активных боевых действий вблизи Запорожья нет. В то же время потеряна связь с датчиками контроля вокруг Запорожской АЭС.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист из Запорожья. Он отметил, что на 10 марта есть попытка еще раз доставить гуманитарную помощь в Энергодар и вывезти оттуда людей. Но учитывая бесчеловечные действия россиян – трудно предсказать, чем эта попытка закончится.

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Оборона Запорожья готовится, все улицы перекрыты противотанковыми средствами, заявил журналист. То есть свободно проехать в Запорожье оккупантам не удастся, препятствия стоят повсюду.

На АЭС работают под наблюдением россиян

"Из тревожных новостей – вслед за Чернобыльской АЭС потеряна связь с датчиками контроля вокруг Запорожской АЭС. Это датчики, которые в автоматическом режиме передают ссылки относительно радиации и других данных, в частности МАГАТЭ", – объяснил журналист.

Понятно, что находящиеся на атомной станции оккупанты не хотят, чтобы оттуда выходила "лишняя информация".

Есть информация о том, что персонал атомной станции сейчас работает под дулами автоматов. Люди выходят на работу, потому что это АЭС и ею не сможет управлять пехотинец, механизм очень сложный,

– заявил журналист из Запорожья.

Пока украинцы на Запорожской АЭС работают под наблюдением российских военных, которые дают свои команды.

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