Персональные данные не пострадали: в полиции рассказали об атаке хакеров на СМИ

Хакеры атаковали украинские СМИ и разместили на них запрещенную в Украине символику. Полиция выяснила, что персональные данные не пострадали.

Соответствующую информацию обнародовала полиция 17 марта – на 22-й день войны, которую Россия начала против Украины. Там отметили, что злоумышленники имели низкий уровень подготовки.

Заметьте У нас есть информация, что могут быть массовые атаки, – советник главы МВД об фейки русских

Хакеры не повредили персональные данные

В СБУ заявили, что угрозу ликвидировали, а все ресурсы возобновили свою работу.

Заметим, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, которая содержалась на ресурсах. Уже идентифицированы сети и серверы, которые злоумышленники использовали для атаки,

– сообщили в ведомстве.

Объяснили, что последнее свидетельствует о том, что это свидетельствует об их низком уровне подготовки.

Действия хакеров будут квалифицироваться в контексте поддержки страны, совершающей преступления против человечества и человечности. Доказательства используют для привлечения виновных к ответственности.

В полиции пояснили, что:

подготовка и эксплуатация уязвимости рекламного приложения готовилась с начала открытой российской агрессии;

вспомнили, что за это время наши Вооруженные Силы Украины и тероборона ликвидировали более 14 тысяч оккупантов, а также более 3 300 единиц их техники.

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