Відповідну інформацію оприлюднила поліція 17 березня – на 22-й день війни, яку Росія почала проти України. Там зазначили, що зловмисники мали низький рівень підготовки.

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Хакери не пошкодили персональні дані та інформацію в ЗМІ

У СБУ заявили, що загрозу ліквідували, а всі ресурси відновили свою роботу.

Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах. Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки,

– повідомили у відомстві.

Пояснили, що останнє свідчить про низький рівень підготовки хакерів. Їхні дії кваліфікуватимуть в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності. Докази використають для притягнення винних до відповідальності.

У поліції пояснили, що:

підготовка та експлуатація вразливості рекламного додатка готувалася від початку відкритої російської агресії;

пригадали, що у за цей час наші Збройні Сили України та тероборона ліквідували понад 14 тисяч окупантів та понад 3 300 одиниць їхньої техніки.

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