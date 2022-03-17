Відповідну інформацію оприлюднила поліція 17 березня – на 22-й день війни, яку Росія почала проти України. Там зазначили, що зловмисники мали низький рівень підготовки.
Зауважте У нас є інформація, що можуть бути масові атаки, – радник глави МВС про фейки росіян
Хакери не пошкодили персональні дані та інформацію в ЗМІ
У СБУ заявили, що загрозу ліквідували, а всі ресурси відновили свою роботу.
Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах. Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки,
– повідомили у відомстві.
Пояснили, що останнє свідчить про низький рівень підготовки хакерів. Їхні дії кваліфікуватимуть в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності. Докази використають для притягнення винних до відповідальності.
У поліції пояснили, що:
- підготовка та експлуатація вразливості рекламного додатка готувалася від початку відкритої російської агресії;
- пригадали, що у за цей час наші Збройні Сили України та тероборона ліквідували понад 14 тисяч окупантів та понад 3 300 одиниць їхньої техніки.
У Росії заблокували офіційні сайти й ЗМІ України: серед них і 24 канал: дивіться відео