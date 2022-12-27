9 колец Путина: в СБУ мощно ответили и опубликовали огненное фото

27 декабря 2022, 14:41
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Источник:

СБУ

Владимир Путин 26 декабря в очередной раз выполз из бункера. Официальная причина – чтобы провести так называемый "неформальный саммит СНГ". На самом деле – чтобы воплотить свою безумную фантазию в стиле "Властелина колец".

Гостями саммита стали представители 9 стран. Им всем Путин вручил кольца – золотые куски с символикой СНГ без всякого намека на ювелирный вкус.

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Похоже, подарку обрадовался только самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сразу же примерил орковское кольцо.

Путинские перстни получили:

  • президент Азербайджана;
  • премьер-министр Армении;
  • президент Казахстана;
  • президент Кыргызстана;
  • президент Таджикистана;
  • президент Туркменистана;
  • президент Узбекистана;
  • самопровозглашенный президент Беларуси.

Как отреагировали в СБУ

В СБУ отреагировали на "Властелина колец", которого Путин пытался разыграть на своем "шабаше СНГ".

Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости,
– заявил в СБУ.

В СБУ отреагировали на перстни Путина / СБУ

Кроме того, силовики опубликовали очень символическое фото.

Автор: Мар'яна Бекало