9 колец Путина: в СБУ мощно ответили и опубликовали огненное фото
Источник:СБУ
Владимир Путин 26 декабря в очередной раз выполз из бункера. Официальная причина – чтобы провести так называемый "неформальный саммит СНГ". На самом деле – чтобы воплотить свою безумную фантазию в стиле "Властелина колец".
Гостями саммита стали представители 9 стран. Им всем Путин вручил кольца – золотые куски с символикой СНГ без всякого намека на ювелирный вкус.
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Похоже, подарку обрадовался только самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сразу же примерил орковское кольцо.
Путинские перстни получили:
- президент Азербайджана;
- премьер-министр Армении;
- президент Казахстана;
- президент Кыргызстана;
- президент Таджикистана;
- президент Туркменистана;
- президент Узбекистана;
- самопровозглашенный президент Беларуси.
Как отреагировали в СБУ
В СБУ отреагировали на "Властелина колец", которого Путин пытался разыграть на своем "шабаше СНГ".
Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости,
– заявил в СБУ.
В СБУ отреагировали на перстни Путина / СБУ
Кроме того, силовики опубликовали очень символическое фото.