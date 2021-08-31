Трагедия произошла примерно в 4:00 по местному времени на 72 километре Центрального шоссе.

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Автобус выехал из города Уануко и направлялся в столицу Перу Лиму. По неизвестным причинам пассажирский автобус упал в пропасть, глубина которой превышает 200 метров. Всего в автобусе могли находиться от 40 до 45 пассажиров.

Что известно о жертвах и пострадавших

По словам правоохранителя, точное число погибших и пострадавших пока не установлено. Предварительно, в аварии погибли не менее 17 человек и более 20 – пострадали.

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Авария в Перу унесла жизни 17 человек / Фото GEC