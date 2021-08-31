Трагедія сталася приблизно о 4:00 ща місцевим часом на 72 кілометрі Центрального шосе.

Важливо В Австрії українська сім'я потрапила у ДТП: 6-річний хлопчик загинув – фото аварії

Автобус виїхав з міста Уануко і прямував у столицю Перу Ліму. З невідомих причин пасажирський автобус впав у прірву, глибина якої перевищує 200 метрів. Загалом в автобусі могли перебувати від 40 до 45 пасажирів.

Що відомо про жертв та постраждалих

За словами правоохоронця, точне число загиблих і постраждалих поки не встановлено. Попередньо, в автотрощі загинули щонайменше 17 осіб і понад 20 – постраждали.

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Аварія у Перу забрала життя 17 людей / Фото GEC