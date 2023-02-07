К сожалению, в результате оползня погибли люди. Также оползень разрушил многие дома.
Обратите внимание Разбитые автомобили и тела людей в грязи: в Италии произошел масштабный оползень
Какая ситуация в Перу
Так, на юге Перу в результате проливных дождей произошел оползень. Туда уже отправили вертолеты с гуманитарной помощью, питьевую воду и мешки с песком.
Трагедия в Перу / Скриншот с видео
Что происходит в Перу / Скриншот по видео
По предварительной информации, в результате оползня погибли до 40 человек, еще несколько – пропали без вести. Также известно о 200 разрушенных домах.
Последствия оползня в Перу: смотрите видео
Другие подобные стихийные бедствия
- В 2021 году в провинции Западная Ява в Индонезии произошел оползень. По меньшей мере, 11 человек погибли. Еще 18 человек пострадали в результате стихийного бедствия.
- Отмечается, что первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. А второй произошел, когда спасатели все еще эвакуировали жертв из первой зоны оползня.
- 26 ноября 2022 года сильные осадки спровоцировали масштабный оползень на итальянском курортном острове Искья. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и около 11 пропали без вести.
- Из-за того, что осадки продолжались, местные спасатели осторожно работали небольшими бульдозерами, чтобы разрыть грязь и обломки в поисках возможных жертв.