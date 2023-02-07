На жаль, внаслідок зсуву загинули люди. Також оповзень зруйнував багато будинків.

Зверніть увагу Потрощені автомобілі та тіла людей у багнюці: в Італії стався масштабний зсув ґрунту

Яка ситуація у Перу

Так, на півдні Перу внаслідок проливних дощів стався зсув. Туди вже відправили вертольоти з гуманітарною допомогою, питну воду і мішки з піском.


Трагедія у Перу / Скриншот з відео


Що відбувається у Перу / Скриншот з відео

За попередньою інформацією, внаслідок зсуву загинули до 40 осіб, ще декілька – зникли безвісти. Також відомо про 200 зруйнованих будинків.

Наслідки зсуву у Перу: дивіться відео

Інші подібні стихійні лиха

  • У 2021 році у провінції Західна Ява в Індонезії стався зсув ґрунту. Щонайменше 11 людей загинули. Ще 18 осіб постраждали внаслідок стихійного лиха.
  • Зазначається, що перший зсув був викликаний сильними дощами і нестійким станом ґрунту. А другий стався, коли рятувальники все ще евакуювали жертв з першої зони зсуву.
  • 26 листопада 2022 року сильні опади спровокували масштабний зсув ґрунту на італійському курортному острові Іскія. Внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула і близько 11 зникли безвісти.
  • Через те, що опади продовжувалися, місцеві рятувальники обережно працювали невеликими бульдозерами, щоб розрити багнюку та уламки у пошуках можливих жертв.