На жаль, внаслідок зсуву загинули люди. Також оповзень зруйнував багато будинків.

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Яка ситуація у Перу

Так, на півдні Перу внаслідок проливних дощів стався зсув. Туди вже відправили вертольоти з гуманітарною допомогою, питну воду і мішки з піском.



Трагедія у Перу / Скриншот з відео



Що відбувається у Перу / Скриншот з відео

За попередньою інформацією, внаслідок зсуву загинули до 40 осіб, ще декілька – зникли безвісти. Також відомо про 200 зруйнованих будинків.

Наслідки зсуву у Перу: дивіться відео

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