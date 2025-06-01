Первая атака на Сибирь: дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области

В России дроны начали атаковать более отдаленные цели, чем раньше. 1 июня БпЛА уже добрались до Сибири. Сообщается о пожарах в следствие ударов дронов, в частности в Иркутской области.

В сети публикуют видео передвижения дронов и последствий атаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Серия прилетов БпЛА по Сибири

1 июня в Усолье-Сибирском фиксировали нашествие дронов. Жители сообщили о серии прилетов. Предположительно, под удар мог попасть гарнизон "Белая", расположенный в 18 км от города.

Эта атака стала первой с начала полномасштабной войны, достигшей Сибири.

География атак дронов расширяется. Уже до Иркутской области долетают,

– комментируют обстрел российские издания.

Атаку по Иркутской области прокомментировал губернатор Игорь Кобзев. Он подтвердил, что дроны нанесли удар по объекту российской армии, а именно по воинской части в поселке Средний. По его словам, это действительно первая атака по Сибири.

Один дрон попал в здание в Новомальтинске. Сколько в общем БпЛА запустили по региону – пока не подсчитано.

Удары с БпЛА фиксировались также в Мурманской области. По словам местных, дроны вылетали прямо из грузовиков на заправке. Так одну фуру жители Оленегорска заметили, когда она только заехала на парковочную площадку. Именно оттуда якобы запускали дроны, летающие над головами людей. В СМИ сообщили, что водителя этой машины задержали, но он якобы мог не знать, что перевозит.

Источник, откуда было выпущено дроны, уже блокировано. Это фура. Главное – не надо поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей – нет,

– отметил Кобзев.

Напомним, дроны поразили авиабазу "Оленья". Там произошел пожар после атаки беспилотников, жители слышали там по меньшей мере 10 взрывов.