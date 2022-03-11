Первая фаза войны почти завершилась, сегодня – завтра возможна вторая, – командир роты "киборгов

Силы обороны Украины отлично отрабатывают защиту Киева. Первая фаза войны почти окончилась.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный, командир роты "киборгов" и народный депутат Андрей Шараскин. По его словам, дальнейшая ситуация вокруг Киева, в частности, зависит и от того, введет ли Беларусь свои войска в Украину.

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Оккупанты не ожидали серьезного сопротивления

"По состоянию на сегодняшний день практически завершилась первая фаза военной "мордорской" операции против Украины. Их замысел частично удался, они насытили ближайшие окрестности Киева своей техникой", – сказал Андрей Шараскин.

Пока экипажей у россиян недостаточно для того, чтобы совершать прорывы.

Если будет осуществлен проход еще и присоединения белорусских вооруженных сил – тогда начнется вторая фаза войны против Украины, к которой они действительно готовились,

– сказал командир роты "киборгов".

Шараскин отметил, что оккупанты не ожидали столь агрессивного сопротивления, но они готовились к тому, что он будет серьезным, накапливали силы и средства.

"Сегодня – завтра возможно введение этой второй наступательной операции, включая десантирование", – сказал военный.

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