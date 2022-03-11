Об этом 24 канала заявил Кирилл Михайлов, исследователь CIT. По его словам, Россия хочет применить белорусские силы, но это – проблемный вопрос.

Обратите внимание Провокация с маскировкой – Генштаб об атаке России по белорусским населенным пунктам

Россияне хотели бы использовать белорусов

Михайлов объяснил, что россияне теоретически могут применить белорусские десантные части или спецназовцев, которые имеют лучшую подготовку, чем, например, мотострелковые подразделения. В то же время, он убежден: если Россия сможет применить какие-то белорусские силы, то сделает это.

Если бы это не было проблемным вопросом, белорусские войска бы зашли в Украину уже в первый день войны. Но до сих пор мы этого не видели,

– подчеркнул он.

Белорусы не готовы к боям в Украине

В то же время отметил, что белорусская армия слаба – как с точки зрения материально-технического обеспечения, так и по морально-боевым характеристикам. "Поэтому белорусские войска не готовы к участию в тех боях, которые сейчас проходят в Украине", – подытожил исследователь CIT.

Россия устраивает провокации в Беларуси

11 марта Россия специально обстреляла белорусскую территорию – так враг хочет втянуть соседнее государство в войну против Украины. В Центре стратегических коммуникаций предупредили, что войска Беларуси могут начать наступление на Украину уже в этот же день в 21:00. При этом у Зеленского считают, что при таком развитии многие военные могут перейти на нашу сторону.

Белорусский оппозиционер о российских провокациях: смотрите видео