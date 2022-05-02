Первая из скандинавских стран: Дания возобновляет работу своего посольства в Киеве

Дания возобновляет работу своего посольства в Киеве с понедельника, 2 мая. Представительство страны в украинской столице закрылось 24 февраля, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Отмечается, что датские дипломаты возвращаются в Киев первыми из всех представителей скандинавских стран. Возобновить работу посольства в украинской столице МИД Дании решил, следуя примеру ряда западных государств, которые уже пошли на такой шаг.

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Дания возобновляет работу своего посольства в Киеве

Посольство Дании в Киеве закрылось 24 февраля из соображений безопасности на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда посла Дании в Украине Оле Эгберга Миккельсена перевили работать сначала во Львов, а впоследствии – в Польшу. Впрочем, со 2 мая посол вместе с делегацией снова работает в Киеве.

Накануне Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод приехал в Украину. Он, в частности, посетил город Ирпень. В комментарии датскому телеканалу TV2 чиновник отметил, что ситуация в Киеве и окрестностях улучшилась, поэтому посольство страны в украинской столице возобновляет свою работу.

Киев сейчас находится в совершенно ином положении, чем в начале вторжения (России в Украину 24 февраля – ред. 24 канал). Восстановление работы датского посольства в самом сердце украинской столицы демонстрирует нашу поддержку и гарантирует дальнейшее прямое сотрудничество,

– прокомментировал решение Еппе Кофод.

При этом глава МИД Дании подчеркнул, что возобновление работы посольства не означает абсолютной безопасности пребывания на территории нашего государства. Он призвал граждан Дании пока воздержаться от поездок в Украину, ведь здесь до сих пор продолжается "жестокая война".

Чиновник добавил, что датский МИД продолжит постоянно мониторить ситуацию безопасности сотрудников посольства Дании в Киеве.

К слову, Дания стала первой скандинавской страной, решившей возобновить работу своего посольства в Украине. Вместе с тем, уже более 20 иностранных представительств вернулись в наше государство, в частности посольства Великобритании, Франции, Испании, Нидерландов и т.д.

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