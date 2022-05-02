Зазначається, що данські дипломати повертаються до Києва першими серед усіх представників скандинавських країн. Відновити роботу посольства в українській столиці МЗС Данії вирішило, наслідуючи приклад низки західних держав, які вже пішли на такий крок.

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Данія відновлює роботу свого посольства у Києві

Посольство Данії у Києві зачинилось 24 лютого, з міркувань безпеки, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді посла Данії в Україні Оле Егберга Міккельсена перевили працювати спершу до Львова, а згодом – до Польщі. Втім з 2 травня посол разом із делегацією знову працює у Києві.

Напередодні міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод приїхав в Україну. Він, зокрема, відвідав місто Ірпінь. У коментарі данському телеканалу TV2 посадовець зазначив, що безпекова ситуація у Києві та околицях покращилась, тож посольство країни в українській столиці відновлює свою роботу.

Київ зараз перебуває у зовсім іншому становищі, ніж на початку вторгнення (Росії в Україну 24 лютого – ред. 24 канал). Відновлення роботи данського посольства у самому серці української столиці демонструє нашу підтримку і гарантує подальшу пряму співпрацю,

– прокоментував рішення Єппе Кофод.

При цьому очільник МЗС Данії підкреслив, що відновлення роботи посольства не означає абсолютної безпеки перебування на території нашої держави. Він закликав громадян Данії поки що утриматись від поїздок в Україну, адже тут й досі триває "жорстока війна".

Посадовець додав, що данське МЗС продовжить постійно моніторити безпекову ситуацію співробітників посольства Данії у Києві.

До слова, Данія стала першою скандинавською країною, яка вирішила відновити роботу свого посольства в Україні. Разом з тим загалом уже понад 20 іноземних представництв повернулись у нашу державу, зокрема посольства Великої Британії, Франції, Іспанії, Нідерландів тощо.

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