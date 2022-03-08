Видео, обнародованное в соцсетях, было снято в одном из автобусов первой колонны. Время съемки – около 13:00 – 14:00.

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В автобусе эвакуировали иностранных студентов

В автобусе преимущественно перевозили местных студентов. Однако и местные жители тоже были в переполненном транспорте. Впоследствии автобус остановился – чтобы люди могли пообедать. Пассажиры говорят: все было спокойно.

Смотрите видео эвакуации:

Глава ОВА попросил водителей вывозить как можно больше людей

Глава ОВА Дмитрий Живицкий ранее сообщил, что "зеленый коридор" есть. Он также попросил выезжающих водителей брать как можно больше людей с собой. Живицкий подчеркнул, что несмотря на "тишину", никаких гарантий безопасности нет, следует быть очень внимательными.

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