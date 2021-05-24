Первая в Украине промышленная система накопления энергии:пилотный проект запустила компания ДТЭК

В Энергодаре состоялся успешный запуск первой в Украине промышленной системы накопления энергии в рамках First Energy Storage Day.

В прошлом году компания ДТЭК Рината Ахметова подписала соглашение с американской Honeywell на поставку литий-ионной батареи. Уже в начале года на участке рядом с Запорожской ТЭС начали ее монтаж. Этот промышленный накопитель мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт в час должен дать старт энергетической трансформации страны. Ресурс аккумуляторов системы накопления энергии рассчитан на 10-12 лет.

Сегодня произошло у нас в Украине то, к чему человечество долго шло, используя различные технологии хранения энергии. Эта система позволяет в промышленных масштабах собирать энергию и отдавать в сеть тогда, когда в этом есть потребность. Это пилотный проект. Я надеюсь, что в Украине будут созданы как регуляторные, так и экономические условия для того, чтобы было масштабирование этих проектов,

– поделился генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Литий-ионная батарея обеспечит высочайшую маневренность при высокой скорости зарядки и разрядки. Инновационная система хранения в частности должна создать конкурентный сегмент рынка и будет способствовать развитию возобновляемых источников энергии. Сейчас в компании ДТЭК – 1 ГВт возобновляемой энергетической мощности. А строительство солнечных и ветроэлектростанций продолжается.

Новая система – это будущее украинской энергетики. Очень важно, что это мы делаем на работающем предприятии. Мы не строим в чистом поле нашу промышленную батарею. Мы это делаем для того, чтобы дать будущее не только нашим предприятиям, но и людям, которые здесь работают,

– отметил Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.

"Управление системой накопления энергии и ее обслуживанию будут нужны специалисты новой квалификации и новые профессии в энергетике. И по большому счету, Энергодар может стать первым городом, первой площадкой, где таких специалистов мы будем готовить", – сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Он добавил, что Запорожская ТЭС – одна из крупнейших электростанций в Украине, поэтому внедрение первой системы накопления энергии именно здесь – это очень символично, и это подтверждает, что Запорожская ТЭС – флагман украинской энергетики.