Минулого року компанія ДТЕК Ріната Ахметова підписала угоду з американською Honeywell на поставку літій-іонної батареї. Вже на початку року на ділянці поряд з Запорізькою ТЕС почали її монтаж. Цей промисловий накопичувач потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт на годину має дати старт енергетичній трансформації країни. Ресурс акумуляторів системи накопичення енергії розрахований на 10-12 років.

Сьогодні відбулося у нас в Україні те, до чого людство довго йшло, використовуючи різні технології зберігання енергії. Ця система дозволяє в промислових масштабах збирати енергію і віддавати в мережу тоді, коли в цьому є потреба. Це пілотний проєкт. Я сподіваюся, що в Україні будуть створені як регуляторні, так й економічні умови для того, щоб було масштабування цих проєктів,

– поділився генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Літій-іонна батарея забезпечить найвищу маневровість при високій швидкості зарядки і розрядки. Інноваційна система зберігання зокрема має створити конкурентний сегмент ринку та буде сприяти розвитку відновлюваних джерел енергії. Наразі у компанії ДТЕК – 1 ГВт відновлюваної енергетичної потужності. А будівництво сонячних та вітроелектростанцій триває.

Нова система – це майбутнє української енергетики. Дуже важливо, що це ми робимо на працюючому підприємстві. Ми не будуємо в чистому полі нашу промислову батарею. Ми це робимо для того, щоб дати майбутнє не тільки нашим підприємства, а й людям, які тут працюють,

– зазначив Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК.

"Управлінні системою накопичення енергії та її обслуговуванню будуть потрібні фахівці нової кваліфікації та нові професії в енергетиці. І за великим рахунком, Енергодар може стати першим містом, першим майданчиком, де таких фахівців ми будемо готувати", – сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він додав, що Запорізька ТЕС – одна з найбільших електростанцій в Україні, тому впровадження першої системи накопичення енергії саме тут – це дуже символічно, і це підтверджує, що Запорізька ТЕС – флагман української енергетики.