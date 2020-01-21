Первая ласточка, – Беленюк пошутил о снятии депутатской неприкосновенности

Украинский спортсмен-депутат Жан Беленюк пошутил в сети о снятии депутатской неприкосновенности. Он разместил фото с разбитой бровью.

Соответствующую фотографию с подписью борец опубликовал в своем Instagram.

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"Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности", – подписал фотографию Беленюк.

Чем отличился Жан Беленюк за время своего депутатства?

Что предусматривает снятие депутатской неприкосновенности?Депутатская неприкосновенность имеет целевое назначение – обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления народным депутатом Украины своих функций. В случае роста коррупции и ее распространения на высшие органы государственной власти в Украине неприкосновенность депутатов и судей фактически гарантировала им возможность избегать любых наказаний за злоупотребление властью. Снятие такой привилегии с народных избранников делает их открытыми для правосудия.

3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский.