Первая ласточка, – Беленюк пошутил о снятии депутатской неприкосновенности
Украинский спортсмен-депутат Жан Беленюк пошутил в сети о снятии депутатской неприкосновенности. Он разместил фото с разбитой бровью.
Соответствующую фотографию с подписью борец опубликовал в своем Instagram.
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"Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности", – подписал фотографию Беленюк.
Чем отличился Жан Беленюк за время своего депутатства?
- Жан Беленюк на вопрос журналистов о его будущей зарплате ответил, что будет получать 30 тысяч гривен, то есть "сумму, которая соответствует прожиточному минимуму".
- Избранный от "Слуги народа" борец Жан Беленюк оскандалился постом в социальной сети. Из-за сообщения спортсмена обвинили в сексизме.
- Беленюк занял кресло первого заместителя комитета по вопросам молодежи и спорта.
- Борец-депутат уснул на заседании Верховной Рады Украины. Накануне он участвовал в чемпионате.
- После принятия бюджета на 2020 год Жан Беленюк отметил, что его следующая цель – добиться максимума для спорта от легализации игорного бизнеса.
Что предусматривает снятие депутатской неприкосновенности?Депутатская неприкосновенность имеет целевое назначение – обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления народным депутатом Украины своих функций. В случае роста коррупции и ее распространения на высшие органы государственной власти в Украине неприкосновенность депутатов и судей фактически гарантировала им возможность избегать любых наказаний за злоупотребление властью. Снятие такой привилегии с народных избранников делает их открытыми для правосудия.
3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский.