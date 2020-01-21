15:06
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Религиозная община Тимошенко. Новый метод общения Кивы
      Вєсті.UA
      19:39, 20 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Первая ласточка, – Беленюк пошутил о снятии депутатской неприкосновенности

      55 Читати новину українською
      Жан Беленюк снова привлек к себе внимание в социальных сетях / 24 канал

      Украинский спортсмен-депутат Жан Беленюк пошутил в сети о снятии депутатской неприкосновенности. Он разместил фото с разбитой бровью.

      Соответствующую фотографию с подписью борец опубликовал в своем Instagram.

      Читайте также: Аваков через Монастырского обманул "слуг народа", – Шабунин о фейковом снятии неприкосновенности

      "Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности", – подписал фотографию Беленюк.

      Чем отличился Жан Беленюк за время своего депутатства?

      Что предусматривает снятие депутатской неприкосновенности?Депутатская неприкосновенность имеет целевое назначение – обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления народным депутатом Украины своих функций. В случае роста коррупции и ее распространения на высшие органы государственной власти в Украине неприкосновенность депутатов и судей фактически гарантировала им возможность избегать любых наказаний за злоупотребление властью. Снятие такой привилегии с народных избранников делает их открытыми для правосудия.

      3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский.

      Прогноз погоды на 21 января: в Украине будет последний теплый день перед снегопадом
      сегодня
      1570
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Спорт Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Снятие неприкосновенности Жан Беленюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Самоспалення за Україну Олекси Гірника: "Хай живе Самостійна Соборна Українська держава"
      Блог Медіа 32
      сегодня , 14:02 30 лет "Живой цепи единства": как это было – фото
      Анна Запотоцька 66
      20 января , 17:13 Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера
      960
      20 января , 14:00 Как подготовиться к отпуску в экзотической стране
      123
      сегодня , 12:06 Министерство образования сокращает вузы: с чем можна поздравить Новосад?
      Сергій Фурса 525
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук