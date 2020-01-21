Перша ластівка, – Беленюк пожартував про зняття депутатської недоторканності
Український спортсмен-депутат Жан Беленюк пожартував у мережі щодо зняття депутатської недоторканності. Він розмістив фото із розбитою бровою.
Відповідну світлину із підписом борець опублікував у своєму Instagram.
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"Сьогодні прилетіла "перша ластівка" після скасування депутатської недоторканності", – підписав світлину Беленюк.
Чим відзначився Жан Беленюк за час свого депутатства?
- Жан Беленюк на запитання журналістів про його майбутню зарплату відповів, що отримуватиме 30 тисяч гривень, тобто суму, що "відповідає прожитковому мінімуму".
- Обраний від "Слуги народу" борець Жан Беленюк оскандалився через пост в соціальній мережі. Через допис спортсмена звинуватили у сексизмі.
- Беленюк зайняв крісло першого заступника комітету з питань молоді та спорту.
- Борець-депутат заснув на засіданні Верховної Ради України. Напередодні він брав участь у чемпіонаті.
- Після прийняття бюджету на 2020 рік Жан Беленюк наголосив, що його наступна мета – домогтися максимуму для спорту від легалізації грального бізнесу.
Що передбачає зняття депутатської недоторканності?Депутатська недоторканність має цільове призначення - забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народним депутатом України своїх функцій. У разі зростання корупції та її поширення на вищі органи державної влади в Україні, недоторканність депутатів та суддів фактично гарантувала їм можливість уникати будь-яких покарань за зловживання владою. Зняття такого привілею із народних обранців робить їх відкритими для правосуддя.
3 вересня 2019 року парламентарі більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності. 11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський.