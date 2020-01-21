Перша ластівка, – Беленюк пожартував про зняття депутатської недоторканності

Український спортсмен-депутат Жан Беленюк пожартував у мережі щодо зняття депутатської недоторканності. Він розмістив фото із розбитою бровою.

Відповідну світлину із підписом борець опублікував у своєму Instagram.

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"Сьогодні прилетіла "перша ластівка" після скасування депутатської недоторканності", – підписав світлину Беленюк.

Чим відзначився Жан Беленюк за час свого депутатства?

Що передбачає зняття депутатської недоторканності?Депутатська недоторканність має цільове призначення - забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народним депутатом України своїх функцій. У разі зростання корупції та її поширення на вищі органи державної влади в Україні, недоторканність депутатів та суддів фактично гарантувала їм можливість уникати будь-яких покарань за зловживання владою. Зняття такого привілею із народних обранців робить їх відкритими для правосуддя.

3 вересня 2019 року парламентарі більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності. 11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський.