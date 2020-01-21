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      Перша ластівка, – Беленюк пожартував про зняття депутатської недоторканності

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      Жан Беленюк знову привернув до себе увагу у соціальних мережах / 24 канал

      Український спортсмен-депутат Жан Беленюк пожартував у мережі щодо зняття депутатської недоторканності. Він розмістив фото із розбитою бровою.

      Відповідну світлину із підписом борець опублікував у своєму Instagram.

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      "Сьогодні прилетіла "перша ластівка" після скасування депутатської недоторканності", – підписав світлину Беленюк.

      Чим відзначився Жан Беленюк за час свого депутатства?

      Що передбачає зняття депутатської недоторканності?Депутатська недоторканність має цільове призначення - забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народним депутатом України своїх функцій. У разі зростання корупції та її поширення на вищі органи державної влади в Україні, недоторканність депутатів та суддів фактично гарантувала їм можливість уникати будь-яких покарань за зловживання владою. Зняття такого привілею із народних обранців робить їх відкритими для правосуддя.

      3 вересня 2019 року парламентарі більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності. 11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Верховна Рада Спорт Жан Беленюк Слуга народу Зняття недоторканності
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