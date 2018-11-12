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      Первая мировая война: усвоены ли хоть какие-то уроки

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      Более 70 глав государств и правительств приехали в Париж на торжества по случаю столетия окончания Первой мировой. Французский президент призвал помнить уроки истории, как Европа в начале XX века оказалась за шаг от самоубийства. Видимо, адресовал эти слова Владимиру Путину. Потому что именно из-за него сегодня в центре Европы снова война – российской оккупации противостоит Украина.

      В Первой мировой войне участвовали 38 государств. За четыре года конфликта погибло почти 19 миллионов человек, из них 10 миллионов – гражданские. В результате войны распались четыре империи и образовался ряд независимых государств, в частности Польша. А вот Украина, несмотря на многочисленные попытки обрести самостоятельность, в конце концов, оказалась в лагере СССР.

      Президент Франции напомнил, что во времена Первой мировой войны Европа оказалась за шаг от самоубийства и призвал мировых лидеров помнить уроки столетней давности. Очевидно, это обращение Макрона в первую очередь касалось Владимира Путина, который традиционно опоздал на торжества. Четыре года назад он начал агрессию против Украины. А еще раньше против Грузии.

      Макрон
      Президент Франции напомнил, что во времена Первой мировой Европа оказалась за шаг от самоубийства

      А также адресовал к непримиримым врагам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его палестинского коллеги Рами Хамдаллаха и президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Хашима Тачи. Все они приехали на торжества в Париж. Здесь их и других мировых лидеров встретили активисты FEMEN с лозунгами: "Поздравляем военных преступников!" и "Фейковые миротворцы!"


      Владимир Путин традиционно опоздал на торжества.

      Не смогла оценить эту акцию Тереза Мэй. Британская премьер не приехала в Париж, хотя Объединенное Королевство было среди победителей Первой мировой войны. Не было среди гостей и венгерского премьера – националиста Виктора Орбана, чье правительство пытается решить конфликт на западе Украины.

      Мей
      Британская премьер не приехала в Париж

      Как и сто лет назад Европа оказалась на пороге серьезных изменений. Великобритания выходит из ЕС, Будапешт и Рим стремятся к большей независимости от Брюсселя. На востоке Европы Россия притесняет своих соседей. Сначала Москва поддержала сепаратистов в Южной Осетии, направив свою армию в Грузию. А через шесть лет воссоздала этот сценарий и в Украине.

      Президент Франции по случаю столетия окончания Первой мировой войны созвал Форум мира в Париже, надеясь побудить мировых лидеров к диалогу для решения конфликтов. Но украинские эксперты считают, эта встреча не принесет конкретных результатов.

      Ожидать, что в ходе этой встречи будут достигнуты какие-нибудь договоренности, которые лягут в основу нового миропорядка, очевидно, не стоит. На сегодня и мы, собственно говоря, и мир, и Европа как его часть переживаем период активных динамично-бурных изменений, и эти изменения еще не закончились,
      – заявил глава фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

      На торжествах в Париже был и президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель. Но встречи "нормандской четверки" не проводили. Как не проводили переговоры Дональд Трамп и Владимир Путин, хотя это было запланировано ранее. И пока мировые лидеры слушают музыку под Триумфальной Аркой в Париже, конфликт на Донбассе продолжается. За четыре года войны на востоке Украины погибло 10 тысяч человек, семь с половиной тысяч – гражданские.

      Напомним, чем закончилась для Украины Первая мировая и почему мы так редко о ней вспоминаем – разбирались журналисты 24 канала совместно с историком Владленом Мараевым.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: История Новости Франции
      Источник: 24 канал
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