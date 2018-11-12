Первая мировая война: усвоены ли хоть какие-то уроки

Более 70 глав государств и правительств приехали в Париж на торжества по случаю столетия окончания Первой мировой. Французский президент призвал помнить уроки истории, как Европа в начале XX века оказалась за шаг от самоубийства. Видимо, адресовал эти слова Владимиру Путину. Потому что именно из-за него сегодня в центре Европы снова война – российской оккупации противостоит Украина.

В Первой мировой войне участвовали 38 государств. За четыре года конфликта погибло почти 19 миллионов человек, из них 10 миллионов – гражданские. В результате войны распались четыре империи и образовался ряд независимых государств, в частности Польша. А вот Украина, несмотря на многочисленные попытки обрести самостоятельность, в конце концов, оказалась в лагере СССР.

Президент Франции напомнил, что во времена Первой мировой войны Европа оказалась за шаг от самоубийства и призвал мировых лидеров помнить уроки столетней давности. Очевидно, это обращение Макрона в первую очередь касалось Владимира Путина, который традиционно опоздал на торжества. Четыре года назад он начал агрессию против Украины. А еще раньше против Грузии.



Президент Франции напомнил, что во времена Первой мировой Европа оказалась за шаг от самоубийства

А также адресовал к непримиримым врагам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его палестинского коллеги Рами Хамдаллаха и президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Хашима Тачи. Все они приехали на торжества в Париж. Здесь их и других мировых лидеров встретили активисты FEMEN с лозунгами: "Поздравляем военных преступников!" и "Фейковые миротворцы!"



Владимир Путин традиционно опоздал на торжества.

Не смогла оценить эту акцию Тереза Мэй. Британская премьер не приехала в Париж, хотя Объединенное Королевство было среди победителей Первой мировой войны. Не было среди гостей и венгерского премьера – националиста Виктора Орбана, чье правительство пытается решить конфликт на западе Украины.



Британская премьер не приехала в Париж

Как и сто лет назад Европа оказалась на пороге серьезных изменений. Великобритания выходит из ЕС, Будапешт и Рим стремятся к большей независимости от Брюсселя. На востоке Европы Россия притесняет своих соседей. Сначала Москва поддержала сепаратистов в Южной Осетии, направив свою армию в Грузию. А через шесть лет воссоздала этот сценарий и в Украине.

Президент Франции по случаю столетия окончания Первой мировой войны созвал Форум мира в Париже, надеясь побудить мировых лидеров к диалогу для решения конфликтов. Но украинские эксперты считают, эта встреча не принесет конкретных результатов.

Ожидать, что в ходе этой встречи будут достигнуты какие-нибудь договоренности, которые лягут в основу нового миропорядка, очевидно, не стоит. На сегодня и мы, собственно говоря, и мир, и Европа как его часть переживаем период активных динамично-бурных изменений, и эти изменения еще не закончились,

– заявил глава фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

На торжествах в Париже был и президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель. Но встречи "нормандской четверки" не проводили. Как не проводили переговоры Дональд Трамп и Владимир Путин, хотя это было запланировано ранее. И пока мировые лидеры слушают музыку под Триумфальной Аркой в Париже, конфликт на Донбассе продолжается. За четыре года войны на востоке Украины погибло 10 тысяч человек, семь с половиной тысяч – гражданские.