09:14
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, 16 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Первая встреча Зеленского и Путина: росСМИ назвали вероятную дату

      275 Читати новину українською
      Путин и Зеленский
      Путин и Зеленский / Коллаж 24 канала

      Встреча лидеров двух стран, скорее всего, состоится в октябре в нормандском формате. Гарантированное проведение саммита "нормандской четверки" зависит от того, каких договоренностей по Донбассу достигнет Трехсторонняя контактная группа в Минске уже на днях.

      Там точно будут согласовывать сроки разведения войск, а также в Минске уже 18 сентября может быть утверждена и подписана единственная редакция "формулы Штайнмайера". Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Коммерсант".

      Важно: Почему Украина не должна соглашаться на формулу Штайнмайера

      Что такое "формула Штайнмайера"?
      Алгоритм, с помощью которого бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал решить сложную ситуацию на Донбассе. Формула была предложена в 2015 году. Ее алгоритм – параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности.

      К примеру, сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска. После этого проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу придают особый статус. Затем – полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей.

      Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре – на саммите в "нормандском формате", – приблизится к 100%,
      – убеждены в росСМИ.

      Заседание контактной группы, которое пройдет в Минске 18 сентября, уже второе в этом месяце. Предстоящая встреча может быть ключевой, ведь участникам переговоров, по сути, надо подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже.

      К теме: Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку

       

      blog_ava
      Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1074
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Нормандский формат Владимир Зеленский Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      сегодня , 09:05 Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      4503
      Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      сегодня , 08:40 Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      Ольга Черненко 263
      Как Путин проиграл Навальному
      сегодня , 01:00 Как Путин проиграл Навальному
      Іван Яковина 333
      Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      16 сентября , 22:00 Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 871
      Удар по мировой энергетике: западные СМИ об атаках на саудовские нефтяные заводы
      16 сентября , 21:05 Удар по мировой энергетике: западные СМИ об атаках на саудовские нефтяные заводы
      Світлана Попова 594
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук