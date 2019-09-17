Первая встреча Зеленского и Путина: росСМИ назвали вероятную дату

Встреча лидеров двух стран, скорее всего, состоится в октябре в нормандском формате. Гарантированное проведение саммита "нормандской четверки" зависит от того, каких договоренностей по Донбассу достигнет Трехсторонняя контактная группа в Минске уже на днях.

Там точно будут согласовывать сроки разведения войск, а также в Минске уже 18 сентября может быть утверждена и подписана единственная редакция "формулы Штайнмайера". Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Коммерсант".

Важно: Почему Украина не должна соглашаться на формулу Штайнмайера

Что такое "формула Штайнмайера"?

Алгоритм, с помощью которого бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал решить сложную ситуацию на Донбассе. Формула была предложена в 2015 году. Ее алгоритм – параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности.



К примеру, сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска. После этого проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу придают особый статус. Затем – полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей.

Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре – на саммите в "нормандском формате", – приблизится к 100%,

– убеждены в росСМИ.

Заседание контактной группы, которое пройдет в Минске 18 сентября, уже второе в этом месяце. Предстоящая встреча может быть ключевой, ведь участникам переговоров, по сути, надо подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже.

К теме: Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку