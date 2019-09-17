Перша зустріч Зеленського і Путіна: росЗМІ назвали ймовірну дату

Зустріч лідерів обох країн, найімовірніше, відбудеться у жовтні в нормандському форматі. Гарантоване проведення саміту "нормандської четвірки" залежить від того, яких домовленостей по Донбасу досягне Тристороння контактна група у Мінську вже цими днями.

Там точно узгоджуватимуть терміни розведення військ, а також у Мінську вже 18 вересня може бути затверджена і підписана єдина редакція "формули Штайнмаєра". Про це з посиланням на власні джерела пише "Коммерсант".

Важливо: Чому Україна не повинна погоджуватися на формулу Штайнмаєра

Що таке "формула Штайнмаєра"?Алгоритм, за допомогою якого колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пропонував розв’язати складну ситуацію на Донбасі. Формула була запропонована у 2015 році. Її алгоритм – паралельне виконання політичних пунктів і питань безпеки.



Приміром, спочатку запускається в дію закон про вибори, потім відводяться війська. Після цього проводяться вибори і після їх визнання ОБСЄ Донбасу надають особливий статус. Потім – повне виведення незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном.

Якщо це буде зроблено, ймовірність того, що перша зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського відбудеться в жовтні – на саміті в "нормандському форматі ", – наблизиться до 100%,

– переконані в росЗМІ.

Засідання контактної групи, яке пройде в Мінську 18 вересня, вже друге в цьому місяці. Майбутня зустріч може бути ключовою, адже учасникам переговорів, по суті, треба підготувати умови для проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

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