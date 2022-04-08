Первое использование "Точки-У" в Мариуполе зафиксировали 1 марта 2022 года
Источник:Петр Андрющенко
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты впервые применили снаряд "Точка-У" против мирного Мариуполя еще 1 марта. Обстрел ракетой произошел по жилому массиву.
Андрющенко рассказал, что при ликвидации последствий обстрела в жилом массиве "Кировский" обнаружили остатки ракеты "Точка-У". Комплекс обстреляли 1 марта.
Важно В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей
По словам советника городского главы, впоследствии обстрелы "Точкой-У", которая якобы исчезла из вооружения России, стали массовыми.
Сегодняшнее страшное преступление обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске является прямым продолжением стратегии России сознательного запугивания и уничтожения гражданского населения Украины. 39 погибших, 4 ребенка – нет ни слов, ни прощения,
– сказал Андрющенко.
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