На сайте Офиса Президента эту информацию обнародовали 15 июля. Там говорится, что заседание состоится 16 июля в Киеве.

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Выездного заседания СНБО не будет

В пятницу, 16 июля, ориентировочно в 18:00 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в сообщении ОП.

Брифинг после заседания проведут в Офисе Президента на улице Банковой.

Что этому предшествовало

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предварительно сообщал, что "это будет первое выездное заседание СНБО".

Тогда озвучили три возможные темы:

Вопрос нацбезопасности Украины;

недра;

санкционные политика.

Он объяснял, что политики рассмотрят вопрос, который непосредственно касается этого региона. СМИ сообщали, что предварительно заседание планировали провести в Сумах.

Обратите внимание! Алексей Данилов говорил, что могут рассмотреть санкции. В частности против Беларуси, ибо 7 июля их принял Кабмин. Данилов предварительно подтвердил, что "санкционные вопросы на этой неделе будут рассматриваться".

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