На сайте Офиса Президента эту информацию обнародовали 15 июля. Там говорится, что заседание состоится 16 июля в Киеве.

Заметьте "Государство продолжит использовать этот инструмент" в ОП оценили эффективность санкций СНБО

Выездного заседания СНБО не будет

В пятницу, 16 июля, ориентировочно в 18:00 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в сообщении ОП.

Брифинг после заседания проведут в Офисе Президента на улице Банковой.

Что этому предшествовало

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предварительно сообщал, что "это будет первое выездное заседание СНБО".

Тогда озвучили три возможные темы:

  • Вопрос нацбезопасности Украины;
  • недра;
  • санкционные политика.

Он объяснял, что политики рассмотрят вопрос, который непосредственно касается этого региона. СМИ сообщали, что предварительно заседание планировали провести в Сумах.

СНБО: последние новости

  • Предварительно Алексей Данилов сообщал, что первые новости о фамилиях олигархов могут прозвучать уже в эту пятницу.
  • 13 июля Владимир Зеленский добавил в состав военного кабинета Совета нацбезопасности и обороны представителей Кабмина и Офиса Президента.
  • В то жен день Михаил Подоляк заявил, что санкции Совета нацбезопасности и обороны действуют эффективно. По словам политтехнолога, этот инструмент будут использовать и в дальнейшем.