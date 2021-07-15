На сайте Офиса Президента эту информацию обнародовали 15 июля. Там говорится, что заседание состоится 16 июля в Киеве.
Заметьте "Государство продолжит использовать этот инструмент" в ОП оценили эффективность санкций СНБО
Выездного заседания СНБО не будет
В пятницу, 16 июля, ориентировочно в 18:00 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в сообщении ОП.
Брифинг после заседания проведут в Офисе Президента на улице Банковой.
Что этому предшествовало
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предварительно сообщал, что "это будет первое выездное заседание СНБО".
Тогда озвучили три возможные темы:
- Вопрос нацбезопасности Украины;
- недра;
- санкционные политика.
Он объяснял, что политики рассмотрят вопрос, который непосредственно касается этого региона. СМИ сообщали, что предварительно заседание планировали провести в Сумах.
СНБО: последние новости
- Предварительно Алексей Данилов сообщал, что первые новости о фамилиях олигархов могут прозвучать уже в эту пятницу.
- 13 июля Владимир Зеленский добавил в состав военного кабинета Совета нацбезопасности и обороны представителей Кабмина и Офиса Президента.
- В то жен день Михаил Подоляк заявил, что санкции Совета нацбезопасности и обороны действуют эффективно. По словам политтехнолога, этот инструмент будут использовать и в дальнейшем.