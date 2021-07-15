На сайті Офісу Президента цю інформацію оприлюднили 15 липня. Там мовиться, що засідання відбудеться 16 липня в Києві.
Зауважте "Держава продовжить використовувати цей інструмент": в ОП оцінили ефективність санкцій РНБО
Виїзного засідання РНБО не буде
У п'ятницю, 16 липня, орієнтовно о 18:00 відбудеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України,
– мовиться у повідомленні ОП.
Брифінг після засідання проведуть в Офісі Президента на вулиці Банковій.
Що цьому передувало
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов попередньо повідомляв, що "це буде перше виїзне засідання РНБО".
Тоді озвучили три ймовірні теми:
- Питання нацбезпеки України;
- надра;
- санкційна політика.
Він пояснював, що політики розглянуть питання, яке безпосередньо стосується цього регіону. ЗМІ повідомляли, що ймовірно засідання планували провести у Сумах.
РНБО: останні новини
- Попередньо Олексій Данілов повідомляв, що перші новини щодо прізвищ олігархів можуть прозвучати вже цієї п'ятниці.
- 13 липня Володимир Зеленський додав до складу воєнного кабінету Ради нацбезпеки й оборони представників Кабміну та Офісу Президента.
- У той жен день Михайло Подоляк заявив, що санкції Ради нацбезпеки й оборони діють ефективно. За словами політтехнолога, цей інструмент використовуватимуть і надалі.