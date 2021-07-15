На сайті Офісу Президента цю інформацію оприлюднили 15 липня. Там мовиться, що засідання відбудеться 16 липня в Києві.

Зауважте "Держава продовжить використовувати цей інструмент": в ОП оцінили ефективність санкцій РНБО

Виїзного засідання РНБО не буде

У п'ятницю, 16 липня, орієнтовно о 18:00 відбудеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України,

– мовиться у повідомленні ОП.

Брифінг після засідання проведуть в Офісі Президента на вулиці Банковій.

Що цьому передувало

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов попередньо повідомляв, що "це буде перше виїзне засідання РНБО".

Тоді озвучили три ймовірні теми:

Питання нацбезпеки України;

надра;

санкційна політика.

Він пояснював, що політики розглянуть питання, яке безпосередньо стосується цього регіону. ЗМІ повідомляли, що ймовірно засідання планували провести у Сумах.

Зверніть увагу! Олексій Данілов говорив, що можуть розглянути санкції. Зокрема проти Білорусі, адже 7 липня їх ухвалив Кабмін. Данілов попередньо підтвердив, що "санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися".

РНБО: останні новини