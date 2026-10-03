Об этом 24 Канал рассказал командир батальона беспилотных систем "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, отметив, что в мире не так много государств, обладающих собственным баллистическим вооружением.

Украина впервые применила баллистическое оружие

По словам командира батальона беспилотных систем "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады, появление украинской баллистики – это новый шаг в развитии украинских технологий и в занятии своего места в военной сфере украинского государства.

Он подчеркнул, что баллистика – это прерогатива отдельного клуба стран.

Их, если мне не изменяет память, семь или восемь. Вот мы стали либо девятыми, либо десятыми, кто имеет свое баллистическое вооружение, свою баллистическую ракету,

– подчеркнул Федоренко.

Он также пояснил, что ракета – это носитель для определенных типов полезной нагрузки. Сейчас речь идет о типовых боеприпасах, способных прицельно поражать законные военные цели на территории страны-агрессора.

Кроме того, он отметил, что это унифицированный носитель и для других типов боеприпасов. Россия также должна это очень четко и хорошо осознавать.

Федоренко об украинской баллистике: смотрите видео